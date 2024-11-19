喉嚨痛睇急症！30歲男患呢種病要出院　醫生慨嘆︰20分鐘後死掉了

喉嚨痛隨時都會致命？台灣1名急症室醫生分享病例指，當年1名30多歲男病人前來求醫，表示喉嚨疼痛，說話時明顯感受到對方難以吞下唾液，經診斷證實是「急性會厭炎」，建議對方留院治療，否則會有生命危險。豈料男病人堅持離院，約20分鐘後被發現昏迷倒臥在醫院停車場，醫生形容「已經死掉了」，雖然進行緊急搶救，但男病人腦部受損變成植物人，餘生都要依靠父母照顧。



男病人因患上「急性會厭炎」，所以喉嚨痛。（示意圖/gettyimages）

急症科醫師柯世祐近日在節目《醫師好辣》表示，人類進食時，會厭軟骨會蓋住氣管，避免人類被食物嗆到，該名30多歲男病人遭細菌感染，導致會厭「整個腫起來」和喉嚨痛，「口水已經吞不太下去」，更有可能會堵住呼吸道。一般情形下，醫生會盡快給予抗生素，一旦病況嚴重，則會預防進行插管，保護患者呼吸道，「要不然呼吸道整個塞住，他就死掉了」。

即使柯醫生強調其患上的「急性會厭炎」危險程度，但男病人仍然堅持「打個藥，就要出去」，趕急前往銀行辦事，處理200萬至300萬新台幣（51萬至76.6萬港元）款項。

柯醫生一直苦口婆心勸阻，重申若不盡快治療，就會有生命危險，但男病人不聽勸告，最終簽名離院。

急症科醫師柯世祐當時要求男病人留院治療，但對方堅持出院，20分鐘後被發現昏迷倒臥在醫院停車場，情況和「已經死掉了」沒有分別，雖然接受緊急搶救，但腦部受損變成植物人。（節目《醫師好辣》截圖）

大約20分鐘後，柯醫生聽到醫院廣播，表示地下2樓停車場需要急救服務，當患者送到急症室，醫療團隊認得出就是該名感染「急性會厭炎」的男病人，當時一度停止呼吸，不知道昏迷多久，情況和「已經死掉了」沒有分別。團隊立刻進行氣管切開手術，最後經插管送入氧氣，雖然成功救回一命，但男病人腦部受損，從此沒有甦醒，之後由父母照顧。

柯醫生直言，經歷過這宗個案，如果遇到類似病況嚴重、卻堅持離院的患者，都會採用「拖字訣」，要求患者先聯絡家屬告知病情，說明病況語速放慢，病人「真的到最後想走，也知道不能走了」，屆時就可以提供醫療協助。

（節目《醫師好辣》）