不要這樣吃疏菜！醫生列5種「假蔬菜」反讓血糖急升　警告要咁吃

不少人認為素食是健康之選，但台灣有醫生提醒，不要掉入「假蔬菜」陷阱，指這些蔬菜實質富含澱粉， 多吃反而會容易導致血糖飆升，影響健康。她建議若要有效控制血糖，要多吃綠色蔬菜、豆類及大豆製品，以及牛油果，尤其牛油果不僅有助控糖，還可抗氧化、抗發炎，有益心血管。



台灣減重醫生吳榛槿提出5種蔬菜多吃反讓血糖急升。（Facebook圖片@小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙）

台灣減重醫生吳榛槿在Facebook專頁發文，指吃素是健康，對血糖控制也有一定幫助，但素食的選擇和搭配方式非常重要，否則有可能掉入「假蔬菜」陷阱，反而愈吃血糖愈高。

吳榛槿醫生指出這些「假蔬菜」分別是馬鈴薯、蕃薯、南瓜、芋頭與蓮藕等，屬於「假蔬菜真澱粉」食物，這些澱粉含量高的蔬菜，若單吃或者攝取過量會使血糖快速上升，建議搭配高纖維蔬菜一起吃，減少血糖波動。

吳榛槿指出若想吃素控制血糖，建議選擇以下3類食物：



綠葉蔬菜：例如菠菜、通菜、芥蘭等，綠葉蔬菜含豐富膳食纖維，有助延緩碳水化合物的吸收速度，減少餐後血糖急劇上升，幫助維持血糖穩定。

豆類及大豆製品：例如毛豆、豆腐、豆漿等豆類食品，含有高量的植物性蛋白質和膳食纖維，有助於延長飽足感，並減緩糖份吸收速度，豆類和豆製品還能提供蛋白質來穩定食欲。

綠葉蔬菜含豐富膳食纖維，有助延緩碳水化合物吸收速度，減少餐後血糖急劇上升，幫助維持血糖穩定。（ GettyImages）

牛油果：富含單元不飽和脂肪酸，是好油脂，能抗氧化、抗發炎，有益心血管健康。

吳榛槿表示，吃素的確對健康有益，能幫助控制體重和血糖，但同時要注意飲食搭配，要多攝取膳食纖維、蛋白質、好油脂及適量優質澱粉，讓血糖更穩定，身體自然更健康。