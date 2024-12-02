搭上好友媽媽！酒後發生性關係　朋友撞破共浴後1句話反令他難受

搭上好友媽媽算背叛朋友嗎？外國有男生在網上「認罪」，他好友的父親3年前因工業意外離世，而其母親只有43歲，喪偶後花了1年時間才走出陰霾，因為關係要好，他不時到朋友家玩，好友的母親最近開始對他「性暗示」。較早前事主到他們家喝酒，幾杯下肚後意外和好友母親發生性關係，後來更被好友發現2人共浴。好友私下表明只要雙方願意，並不介意他和母親發展，反而令他有背叛朋友的感覺。事件引來網民批評，認為他是「很差勁的朋友」，又指其好友「可能會疏遠你」。



外國有男子搭上好友媽媽，感覺背叛了自己朋友。（示意圖/Unsplash)

聚會喝醉 好友媽媽主動提性交

樓主在Reddit討論區匿名發文，他現時29歲，朋友拜恩（Brian）高中畢業就進公司，2人很快成了好友，經常一起騎車遊玩。拜恩3年前喪父，死於工業意外，其母艾瑪（Emma）只有43歲，花了1年才走出陰霾，去年4月樓主和女友分手後，他發現愛瑪不時說「性暗示」話語。

今年6月時，樓主到拜恩家聚會，大家都喝到醉醺醺，他走入客房休息時，艾瑪尾隨入房示意性交。樓主一度推開，艾瑪又爬在他身上，他以沒避孕套為由拒絕，艾瑪說她現時「無法懷孕」。2人就這樣發生了性關係，完事後艾瑪離開客房。

後來好友拜恩有一次在家中發現兩人一同共浴，知道了他們的關係。（示意圖/Unsplash)

好友表明無意見

翌朝氣氛尷尬，艾瑪主動表示感到孤獨，透露自己有性需要，2人之後維持了性關係。較早前拜恩注意到他和母親共浴，竟私下告訴樓主只要雙方願意，便不會有意見，反而令他有背叛朋友的感覺，現在非常掙扎。

網民鬧爆樓主，「你是個很差勁的朋友」、「外面有很多女人，為何要選他媽媽」、「搞上好友媽，感覺好怪！」，不少人認為拜恩會漸漸疏遠他，「沒有叫你中斷關係，不代表他真的接受」、「就算朋友的媽媽有多好，我也不會搭上」。

（綜合）