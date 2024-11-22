車資肉償？女乘客誘去酒店：益你！的士司機1句獲讚「正人君子」

乘搭的士，她想「肉體抵車資」？本港網民流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片」，指有的士司機碰上「艷遇」，被女乘客邀請到元朗新港酒店，更明言「益咗你啦」。不過司機未有被「美色」所迷，1句回應獲女乘客讚「咁正人君子」。



影片引來網民熱議，笑言「有食唔食，罪大惡極」、「司機明白到咩叫免費永遠是最貴的」、「希望的士大佬報個平安」，但也有網民估計女乘客可能是飲醉酒後胡言亂語，而且飛來艷福可能有詐，司機不要中計為妙。



的士司機碰上「艷遇」？（《降魔的》劇照）

女乘客邀的士司機到新港酒店：益咗你啦！

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1段長3分鐘的士「車CAM」影片，留言指「的士哥的艷遇」。

影片畫面資料顯示錄影時間是11月16日（星期六）凌晨約4時，鏡頭對着路面，全程看不到車內情況，故不知司機及乘客樣貌。當時的士正開行，其間司機問女乘客去元朗新田還是屯門新墟，女乘客卻出其不意表示「我同你去新港（元朗新港酒店）得唔得啊？」，又明言「益咗你啦」。

女乘客邀請的士司機去酒店，明言「益咗你啦」。（影片截圖）

女乘客邀請的士司機去酒店，明言「益咗你啦」。（影片截圖）

司機1句回應獲讚「正人君子」

司機沉默數秒後問「即係唔入屯門啊？（去）新田啊？」，女乘客則再問「新港，好唔好啊？」。司機無奈回應「你去我唔去」，女乘客不禁說「咁正人君子」。

司機回應「你去我唔去」，女乘客不禁說「咁正人君子」。（影片截圖）

再誘司機陪飲酒傾計

雙方沉默一會後，司機問女乘客是否去新田石湖圍，女乘客誘惑地問「你想啊？」，司機即指「咩我想啊，妳返去吖嘛，大佬」。不過女乘客未有放棄，問司機下班後可否陪她喝酒「傾偈」，遭司機一口拒絕，「都話唔飲囉，揸車」。其後女乘客繼續死纏想「傾計」，司機回應可以在車上傾談，但女乘客則叫他停車聊天，最後司機無奈地敷衍問對方是否「啱啱收工」，女乘客回應「係呀」，影片至此結束。

女乘客未有放棄，問司機下班後可否陪她喝酒「傾偈」。（影片截圖）

女乘客未有放棄，問司機下班後可否陪她喝酒「傾偈」。（影片截圖）

網民：免費永遠是最貴的

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「有食唔食，罪大惡極」、「司機明白到咩叫免費永遠是最貴的」、「希望的士大佬報個平安」、「刀下亡魂就有份」、「其實去邊都得，不過要按錶收錢」、「冇相你話係夏惠姨都得㗎啦」。

也有網民估計原因，「仙人跳？」、「我估係車行（廣告）」、「冇頭冇尾係艷遇定艷局都未知」、「飲醉咗？」。有人更指飛來艷遇也可能是飛來橫禍，大讚的士司機夠定力，沒有中計。