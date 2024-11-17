Carousell賣家$2500售LV銀包　買家自稱「低收入人士」劈價超傻眼

在網上平台放售二手物品方便快捷，惟遇到的買家可能千奇百怪！近日有網民就在拍賣平台Carousell放售LV銀包，稱該銀包原價4,200元，因保存良好而有「9成9新」，現以2,500元放售。沒料到有買家自稱是「低收入人士」開價即打8折，想以2,000元成交，「一嚟就劈價$500」。樓主回應指「我再諗諗」，最終該買家講價不成，竟表示「買全新仲好過二手」。



帖文引起網民熱議，不少人認為買家自稱「低收入」卻寧願花費數千元購買名牌，而該銀包非生活必需品，是濫用賣家對「低收入人士」的同情心，並表示「拎啲錢去買兩個麵包食好過啦」、「低收入人士仲用乜鬼嘢名牌啊」；亦有人笑言「低收入人士係咪咩暗號嚟？」、「講價暗號」。



有網民在拍賣平台出售LV銀包，卻遇到買家以「低收入人士」為由講價。（「Carousell乞衣+西客關注組」FB圖片）

買家自稱「低收入人士」狂劈價

該名賣家在Facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發帖，稱近日經Carousell網上拍賣平台放售LV銀包，卻遇到有買家以「低收入」為由進行議價。樓主表示「其實你低唔低收入人士真係唔關我事，我淨係知有人講價唔成，就話其實買全新仲好過二手」。

該LV銀包原價為4,200元，樓主以2,500元放售。（「Carousell乞衣+西客關注組」FB圖片）

買家稱欲將二手貨當全新贈送他人

根據樓主上傳的品牌網頁資料，該LV銀包原價為4,200元，樓主以2,500元放售，並表示「個銀包真係9成9新」。而對話截圖可見，有買家直接開價2,000元，即要求樓主減價500元，而議價原因則是「因為其實我哋低收入人士」。買家更表示欲將該二手銀包充當成全新銀包送贈他人，「其實我係買嚟送畀人，當係新嘅」，並指以前曾從其他賣家處購入「有問題」商品，故希望約樓主在交收前先到旺角或佐敦檢視是否正品。

樓主回應稱「我再諗諗」，而買家誤以為樓主擔心檢驗時長；而樓主就解釋「因為其實已經好平，同埋我唔急放」。買家則回應「唔緊要我都係問一問」，卻繼續想壓價，「感覺你都好實在，如果你有興趣（賣）$2,100，當然如果你唔急嘅咁就唔好」，又指「其實來來去去都係相差一兩百（元）嘅分別，你咁忙都無謂花時間呢啲身上」。

樓主反嗆：反正我唔等錢使

樓主之後建議對方儲錢買全新，而買家則表示「我都覺得係，點樣用過都係唔係咁好，網上面有好多都喺外地買返嚟都有八折，由佢啦，我唔使啦」。樓主不滿質疑對方以低收入作藉口，「咁你一早就應該去買全新啦，又話低收入人士」，又氣極表示「反正我唔等錢使，都知Carousell好多乞兒」。

樓主隨後在留言區抱怨「我有寫明可議（價），但唔係一嚟就劈我$500」，又表示對方已刪去了一些訊息，並公開部份對話截圖，內容大意為買家要求樓主拍攝多張銀包照片。當時樓主與買家商議如有心購買可預約交收時間，惟買家詢問「你介唔介意近距離影十張八張相傳過嚟」、「影四個角影下條邊...etc」。樓主同意翌日拍攝。

樓主指銀包保存良好，有「9成9新」。（「Carousell乞衣+西客關注組」FB圖片）

網民斥濫用「低收入」博同情

而帖文引起網民討論，不少網民不解買家以「低收入人士」為由要求樓主降價，卻並不是購買生活必需品，而是想要名牌銀包，「低收入就去買個兩餸飯食飽先喇，仲買乜鬼名牌包，又唔會飽嘅」、「講到咁窮，拎啲錢去買兩個麵包食好過啦」、「低收入人士仲用乜鬼嘢名牌啊」；亦有人笑言「低收入人士係咪咩暗號嚟？」、「講價暗號」、「買二手當新嘅送俾人我都第一次聽，仲要壓價」。

網民認為買家自稱「低收入」卻寧願花費數千元購買名牌，而非生活必需品，是濫用賣家對「低收入人士」的同情心。（《唐伯虎點秋香》劇照）

有網民撐議價行為正常

不過也有網民認為樓主允許議價，買家所為並無不妥，「其實對方一直都好有禮貌！又唔係好離譜話$500要！正常都覺得無乜問題，咁都要公審！樓主自己問題多啲」、「個個喺到極清高，似乎成世人未講過價咁，香港人買樓，我從未聽會唔還價嘅」。但有網民就持相反意見，「而家唔係人哋標籤你係低收入人士而睇小你，而係你自己打正低收入人士嘅旗號博同情，為嘅係要人哋減幾舊，實質攞人哋着數」。

（Facebook）