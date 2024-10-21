最癲借錢黨！穿名牌女想借$XXX去這裏　遭街坊機智1句KO嚇到即走

這是富貴「借錢黨」嗎？有將軍澳街坊於網上地區群組發布影片，指有2名身穿名牌衣服的女子，聲稱沒有錢去機場，要求借數百元應急。樓主當然未有「中招」，機警地1句成功令對方即時離開。



影片引來網民熱議，激讚樓主「做得好」、「真係唔知掟！」、「想問人借錢都唔落力啲」、「騙徒手法又不一定層出不窮」。



有將軍澳街坊於網上地區群組發布影片，指有2名身穿名牌衣服女子，聲稱沒有錢去機場，要求借數百元應急。（影片截圖）

2女子稱無錢去機場要借幾百元

有街坊於Facebook群組「將軍澳主場」發布影片，指有2名女子聲稱「無錢去機場」，想問他借數百元應急，借錢不果便向坑口方向離開。

街坊未有借錢反1句KO

影片見到，當時天色已黑，1名穿上印有名牌「YSL（Saint Laurent）」字樣白色衣服女子，向拍片者借錢，不過片主未有「落疊」借錢，反以普通話問對方「在幹嘛啊？」。白衣女聞言即時轉身，與同行女子一同離開，其間迴避鏡頭。待走遠後，其中1名女子回頭望看片主方向，之後繼續離開。

1名穿上印有名牌「YSL（Saint Laurent）」字樣白色衣服女子，向拍片者借錢。（影片截圖）

不過片主未有「落疊」借錢，反問對方「在幹嘛啊？」，白衣女聞言即時轉身。（影片截圖）

網民讚做得好

網民看過影片都大讚樓主「做得好」，「憑什麼問人借幾百？」、「主場admin都敢問？真係唔知碇！」、「肯定呃人」、「想問人借錢都唔落力啲」、「騙徒手法又不一定層出不窮」。