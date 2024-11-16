馬騮闖地盤辦公室爽食檸檬餅！地盤工人睇到嘩嘩聲　1招將牠誘走

猴出沒注意！繼日前網上瘋傳樂施毅行者2024其中1個檢查站遭數十隻獼猴「圍攻」，試圖弄穿尼龍袋掠奪食物後，社交媒體再度瘋傳另1條「猴出沒」短片，只見1大隻馬騮闖入相信位於地盤的辦公室，坐在枱上狼吞虎嚥狂食檸檬餅，吃完後更嘗試翻開文件找尋其他食物，現場一眾「職安真漢子」與女職員均看到「嘩嘩聲」，形容馬騮「大隻」。最終有男工人出手，以食物將馬騮誘出辦公室，其他人即驚呼「馬騮大師」。



許多網民笑言該隻獼猴「佢好肚餓」、「搞完（毅行者）檢查站搞地盤」、「可以發展馬騮經濟」、「黑悟空又出動」。



1隻大馬騮闖入地盤辦公室，在枱上用口咬開包裝袋，狼吞虎嚥狂食檸檬餅，食完一包，再食另一包。（網上影片截圖）

1隻大馬騮闖入地盤辦公室，在枱上用口咬開包裝袋，手法相當純熟。（網上影片截圖）

1隻大馬騮闖入地盤辦公室，在枱上用口咬開包裝袋，手法相當純熟。（網上影片截圖）

馬騮狼吞虎嚥狂食檸檬餅，食完一包，再食另一包。（網上影片截圖）

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大隻馬騮狂咬開包裝吃檸檬餅

相關影片在WhatsApp瘋傳，其後被放下社交網站，長約45秒，可見現場掛上地盤反光衣和頭盔，由鐵皮搭建，相信是地盤辦公室。1隻體型相當健碩的大馬騮坐在枱上，用口咬開包裝袋，然後狼吞虎嚥狂食檸檬餅，食完一包，再食另一包，表現旁若無人。影片在場人士議論紛紛，討論馬騮屬於什麼品種，又形容牠「大隻」。

當馬騮吃完所有檸檬餅後，彎腰狂摷櫃桶找尋食物，將文件胡亂放在地下，一度取出一大包紫菜，相信密封包裝令到牠不知道是食物，於是視如敝屣棄掉，和其他文件一樣亂放，而馬騮的覓食舉動看得在場人士不斷發出「嘩嘩聲」。

馬騮狂奔緊追食物，離開地盤辦公室。（網上影片截圖）

男工以食物誘馬騮離開

之後相信有男工出動食物，成功吸引馬騮的注意，只見牠跳到地上，再跳到另一張枱，攀過電腦螢幕，狂奔緊追食物，離開地盤辦公室。影片見到現場有多名地盤工及女職員，其間有人大讚馬騮身手靈活，形容「馬騮大師」。

大量網民看影片後，笑言馬騮「唔識紫菜，走寶」、「咁猖狂」、「無處不馬騮」、「都唔驚人，好大膽」。

▼▼樂施毅行者2024檢查站遭數十隻馬騮「圍攻」▼▼

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

樂施毅行者2024位於走私坳警察射擊場的6號檢查站，引來數十隻馬騮「圍攻」，其中數隻馬騮主力攻佔一個俗稱「紅白藍」的尼龍袋，先將其弄穿再掠走當中的物資，部份馬騮更即場進食；此外，亦可見有不少水樽、水杯等物資散落一地，情況相當混亂。

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴本月15日在啟動禮上回應事件，形容為「馬騮一年一度自助餐」，指義工會再補充食物及物資，雖有影響和破壞但難以避免。

毅行者本月15日在西貢北潭涌起步，最早起步的參加者會在早上8時出發。為慶祝40周年，毅行者除傳統的100公里組別，今屆特設40公里紀念版。100公里組別的終點在屯門哈羅香港國際學校，全程有9個檢查站；而40公里的終點為飛鵝山基維爾營。

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)