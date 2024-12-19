爸爸來接你了！罹癌男送走愛犬等領養　750天後康復人犬淚崩團聚

病魔突然侵襲，身邊人總會受影響，甚至連寵物都會擔憂主人病況。加拿大1名男子不幸罹患癌症，由於需要入院治療，無法再親自照顧愛犬，唯有忍痛將牠送到非牟利動保機構，希望有好心人收養，這是人犬首次分別，雙方都顯得依依不捨。人犬情綠似天注定，冥冥之中自有主宰，男子經歷逾750天治療期，愛犬卻始終未獲別人收養，最終男子康復出院，親自到收容所接回愛犬。



機構職員拍下人犬重逢一刻，只見主人跪地迎接愛犬，牠立即衝上前來，人犬緊抱，場面令人動容。相關影片被上載至社交媒體，大量網民表示「好感動」、「恭喜你們團圓」、「不會再分開」。



米妮試過被收養1次，但終未能成功，需要返回收容所。（facebook專頁「Humane Society of Greater Niagara」圖片）

米妮試過被收養1次，但終未能成功，需要返回收容所。（facebook專頁「Humane Society of Greater Niagara」圖片）

男主人患癌無力照顧愛犬

非牟利動保機構「Humane Society of Greater Niagara」在facebook專頁交代故事，狗狗米妮（Minnie）一直與男主人相依為命，惟男狗主不幸於2022年被診斷出患有癌症，抗癌期間米妮一直在其身邊，半步都沒有離開。無奈主人的健康狀況每況愈下，終無法照顧米妮，只好忍痛將她送到該間機構，盼望有好心人能收養牠，讓牠過上更好生活。

主人病情好轉獲准出院，於是立即去接回米妮。（facebook專頁「Humane Society of Greater Niagara」圖片）

曾在遠處看望愛犬情況

米妮自從出世那天起，首次與主人分開，甚至可能是生離死別。主人與癌魔博戰期間，每天都記掛着米妮，錢包更放有狗牌，有時身體許可都會到收容所，在遠處看望愛犬情況。而米妮曾試過被人收養1次，但最終不成功，需要返回收容所。

事情去到今年8月有轉機，主人的病情開始有緩和跡象，甚至獲准出院，他第一時間想與米妮團聚，造訪機構網站後，得知米妮仍然未被人收養，於是趕到收容所打算領養愛犬。機構形容人狗重逢時，主人當時「眼裡充滿淚水」，計劃搬進有大後院的新屋，盡量想好每個細節，那米妮就不用在收容所多留一天。

主人跪在地上，以同等高度與愛犬對視。（facebook專頁「Humane Society of Greater Niagara」影片截圖）

離別逾750天後人犬團聚

經過超過750天分開後，人犬終於團聚，機構職員拍下重逢時感人的一刻，主人當時跪在地上，以同等高度與愛犬對視，米妮邊吠邊走，然後撲向主人身邊，他們緊緊抱住彼此，永不分離。

許多網民被這個故事感動到，留言指「太感人了吧」、「守得雲開見月明」、「恭喜」、「永遠幸福」。

（facebook專頁「Humane Society of Greater Niagara」）