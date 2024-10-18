狗狗排出七彩水珠大便！X光片驚揭牠肚內全是珠珠　真相震驚全網

兒童玩具水珠色彩繽紛，浸在水中會膨脹數倍，濕滑而具有彈性，近年深受兒童喜愛。美國1隻寵物狗卻因誤食大量七彩水珠，而水珠在其肚內接觸到水後不斷膨脹，女主人急忙帶他去看醫生。當到達獸醫診所時，狗狗直接排出色彩繽紛的水珠，診所職員見狀大驚拍下有關情況，影片其後在網上瘋傳。



雖然狗狗排出七彩水珠的畫面看似非常有趣，但從X光片可以看到，絕大部分水珠仍在「汪星人」腸胃之中，令牠體內塞滿密密麻麻的「粒粒」狀物體，需要接受緊急手術清除，而手術費用高達4,000美元（約3.1萬港元）。女主人在網上發起眾籌，希望網民能集腋成裘，助她度過經濟難關。



奧利昂吞下一整袋兒童玩具水珠，而水珠遇水後在其肚子膨脹數百倍，奧利昂的身體將之視為異物，將部份排出體外，但大部分仍留在其體內。（TikTok影片截圖）

誤將現具彩水珠當食物吞下

據了解，涉事的雄性寵物犬奧利昂（Orion）原本是流浪狗，經常捱餓，所以身型非常瘦削，隨後由好心女子霍夫曼（Holly Huffman）收養，與女主人住在科羅拉多州的布隆菲（Broomfield）。

事發時，奧利昂見到兒童玩具水珠，以為是食物，於是吞下一整袋。霍夫曼來不及阻止，而水珠在奧利的肚內遇水，即膨脹了數百倍，奧利昂的身體將之視為異物，將部份排出體外，但絕大部份水珠仍留在其腸胃中。

診所職員上載相閣關影片和奧利昂的X光片至TikTok，只見牠體內塞滿密密麻麻的「粒粒」狀物體，畫面震撼網民。（TikTok圖片）

需做緊急手術取出水珠

霍夫曼立即帶同奧利昂前往獸醫診所求醫，而奧利昂在診所內亦當場「排便」，職員見狀驚呆，立即拍下現場情況。片中可見，奧利昂的「大便」是色彩繽紛的水珠，正逐批逐批排出體外，畫面看似非常有趣，但實際上危及奧利昂的健康，獸醫需立即替牠進行緊急手術，取出其體內所有水珠。

女狗主霍夫曼在籌款網站「GoFundMe」講述事件，並為奧利昂的手術和住院費用籌款。（GoFundMe網站圖片）

女主人為狗狗醫藥費發起眾籌

相關影片被診所職員上載至TikTok，同時上載奧利昂的X光片，顯示奧利昂體內塞滿密密麻麻的「粒粒」狀物體，畫面十分震撼。事件引來網民熱議，霍夫曼亦在籌款網站「GoFundMe」指，奧利昂手術成功，正在家中康復，但前後在獸醫診所留院1周，醫療費用總數約4,000美元（約3.1萬港元），為霍夫曼帶來沉重負擔，故希望有好心人慷慨解囊，「奧利昂和我（霍夫曼）將非常感謝您的支持」。截至本港時間本10月13日晚上，霍夫曼總共籌得約1,000美元（約7,800港元）。

（綜合）