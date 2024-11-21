悲劇！前夫與繼女1原因口角揮刀斬人　母肉身擋刀護女慘死

台灣發生駭人倫常慘案！61歲男子的前妻帶9歲兒子及21歲繼女分居，男子早前酒醉後跑到前妻住所，疑因金錢問題和繼女發生口角，不料男子一氣之下突然發狂持刀攻擊斬人，前妻見狀立即以身擋刀，慘遭亂刀斬死，身受重傷，送院後不治。而死者一對兒女目擊事發經過，得知母親受傷後，躲到附近的親戚住所避免受襲。事後男子偷車逃至埤頭鄉終被警方逮捕，將依殺人罪處理。



李男走到前妻住所與繼女口角，疑一怒之下揮刀斬人。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，警方在11月16日傍晚5時許接報，指彰化二林鎮光復路發生傷人事件，隨即派救護車趕往現場。救護人員抵達時發現50歲蔡女失血過多，已無生命迹象，急救後將她送往醫院搶救，最後因傷勢過重宣告不治。

被捕人為61歲李姓男子，是蔡女的前夫。蔡女經歷2段婚姻，與李男育有1名9歲兒子，另與前任丈夫育有一名21歲女兒，一向與李男、臥病在床的母親及兒子同住，靠經營批發蔬菜生意維生。由於李男有酗酒問題，經常酒後與家人爭執，蔡女不堪煩擾而申請保護令獲准搬家。

李男偷車逃走終落網。（網上圖片）

疑因金錢問題引發命案

事發當天，酒醉的李男跑到蔡女住所，疑因金錢問題與繼女口角，一怒之下持刀欲攻擊對方，蔡女見狀挺身為女擋刀，慘遭亂刀斬至重傷，右手傷勢更深至見骨，最後失血過多死亡。

繼女及兒子目睹事件，嚇得逃出家門跑到附近的親戚家中躲避，姊弟才倖免於難。而事後李男偷走路車輛逃走，警方透露，李男逃到埤頭鄉1間五金行欲再購買刀具，最後買了1把水果刀。警方經閉路電視追查，趕到五金行附近，成功將李男逮捕，依殺人罪嫌移送地檢署。