殘忍虐兒！幼童被保母虐待　脫臼左肩皮開肉綻　鄰居聽尖叫聲揭發

泰國發生保母虐兒案，早前曼谷有民眾報案，發現區內1名30歲保母涉嫌虐兒，她照顧的5歲男童身上多處損傷，包括雙肩嚴重受損、左肩有皮肉破損恐怖傷口、關節移位等。當地民眾指，該名保母行為奇怪，平日會帶小孩到河邊搭起蚊帳睡覺，晚上屋內又會傳出幼童尖叫哭聲，有鄰居前去了解，發現男童身上有傷，即抱走小孩報警。警方發現保母另有照顧2名分別6個月大及7個月大的嬰兒，疑曾受虐待。涉虐兒保母已到警局自首，但警方尚未公布具體控罪。



泰國有保母涉嫌虐待3名兒童，包括1名5歲男童及2名6個月大和7個月大嬰孩。（網上圖片）

鄰居指出保母行為怪異

綜合泰媒報道，今年11月4日曼谷乍都節縣警方接獲居民報案，指社區內有3名小童疑被保母虐待。警方及當地保護兒童組織的義工到場後，隨即帶同1名5歲男童和2名分別6個月及7個月大嬰孩離開逗留的住所，其中5歲男童身上多處損傷，左肩膀皮開肉綻、右肩關節移位及身體前後多處有傷痕等，而2名幼童身上都有傷口和抓痕，義工又發現幼童留宿環境衛生惡劣。

鄰居馬裡桑古查圖（Mali Sa-nguanchart）向泰媒透露，3名小孩由1名現年30歲保母囊邦（Nang Bung）照顧，而囊邦亦育有2名小孩。鄰居們在晚上常聽到哭聲，幼童亦有被疑似被虐待的傷痕。

除身體受傷外，義工亦指孩童留宿的地方衛生環境非常惡劣。（網上圖片)

馬裡桑古查圖指，受託孩童們屬不同父母，囊邦經常獨留他們在家，行為亦非常怪異，如帶小孩在運河邊搭起蚊帳睡覺，帳內滿佈排泄物。有晚她聽到屋內又傳出孩童尖叫哭聲，早上前去了解，發現5歲男童身上有傷，當時囊邦不在家，便帶走孩子前去報警。

有家長曾發現女嬰身上有傷

事件曝光後，警方聯繫6個月大的女嬰媽媽，承認因為忙於工作，所以一度委託囊邦進行照顧。她指曾發現小朋友身上有瘀傷，不過囊邦反指是女嬰自行弄傷，近來更發現小孩頭部腫脹。

泰媒指，囊邦最後到警署自首，但案件細節及控罪未被披露。案中受傷男童送到當地醫院接受治療，將暫與2名嬰兒一同送到當地嬰兒中心作照顧。

（綜合）