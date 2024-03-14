生殖器焦黑指甲被拔光！台1歲遭虐死完整時間軸　社工涉包庇虐兒

台北市劉姓姐妹去（2023）年受兒福聯盟委託照顧一名一歲半男童剴剴（化名），卻涉嫌虐童致死，案情曝光後引起社會關注，負責的陳姓社工則因涉嫌造假訪談報告，日前被警方公開上銬移送至地檢署依過失致死、偽造文書等罪複訊，訊後以30萬元（台幣、下同）交保。



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事件起源：剴剴為什麼由劉姓保母照顧？

2022年2月出生的剴剴，1歲小小年紀遭遇家庭失能，父親失蹤、生母被判入監服刑，入監前找到一名私人保母照顧孩子，該名保母與剴剴相處一段時間後有了感情，本想透過程序申請收養男嬰，但卻因為資格不符（離過婚）而被新北市社會局拒絕；之後因外婆無法負擔保母費用，轉而求助社會局，社會局交由社福機構（兒福聯盟）安排保母照顧，並在去年9月起，將剴剴委托該劉姓保母姐妹照顧。

2023年12月24日凌晨，警方接獲醫院報案，指出台北市一名男童（剴剴）因呼吸困難送醫，但全身有多處不正常傷勢，到院時已停止呼吸心跳，緊急搶救後仍宣告不治。驗屍後發現男童除了營養不良，還有頭骨、尾椎受損，多顆牙齒被打斷、指甲被拔光，甚至生殖器也呈現焦黑貌。

台北地檢署在2024年1月9日將劉姓保母拘提到案，2月再傳喚劉女妹妹到案說明，兩人皆否認犯案，還聲稱傷勢都是小孩「自己撞」、「跌倒」所致，兒福聯盟在2023年9月25日、10月23日、11月20日三次探視都說「無異狀」，但檢警調查認定劉姓姊妹倆涉有重嫌，依涉犯《虐童致死罪》聲押獲准。

2024年3月11日，剴剴親友在臉書上揭露此事，指控這段時間內，兒福聯盟社工不斷以各種理由拒絕親友訪視，更稱社工「一直做假報告，說你（剴剴）過得很好」。該案曝光後，引起社會高度關注。

惡保母身家被起底 冷血發言激怒網友

案件曝光後，傳出檢警詢問劉姓保母為何下重手時，她竟冷血回應，因為這個小孩爸媽沒有來巴結，所以一看到小孩就想揍，還說出「要不是為孫中山（指紙鈔），根本不想照顧他」等話語，讓網友相當憤怒。

近日，劉姓保母的身家也被網友起底，老公自稱士官長，目前經營開百萬海釣船接客海釣多年，在淡水小有名氣。劉女家族則擁3棟房，總戶數至少12戶，市價粗估破億元。劉姓保母全家與妹妹住在三樓公寓，一、二樓是出租給租客，每月租金約1萬元左右。

劉姓保母還有一位頂著北一女、台大社工系高學歷的姪女，曾經參選議員，雖然最後沒有選上，但臉書仍遭網友灌爆痛批，「別裝了」、「妳的舅媽像惡魔」。

兒福聯盟董事長林志嘉「要社工面對」言論挨轟

外界質疑兒福聯盟和社會局是否失職，對此，兒福聯盟在11日發布聲明，強調網路流傳的沒有去訪視、作假報告或不讓家屬探視都是不實指控，所有程序都按照規定審查，該保母都符合審查標準，所以選擇再次合作，同時已成立專案小組檢視服務流程，並對受害者及家屬表達哀悼。

兒福聯盟董事長林志嘉舉行記者會時，以「極端驚嚇」形容對事件的看法，表示完全沒辦法接受社工沒有事前警覺、阻止事件發生，但小孩被委託給聯盟，「發生事情就是我們的錯」，要求該社工勇敢面對社會、配合司法調查。

林志嘉的說法遭到許多網友的批評，認為兒福聯盟此舉無疑是將第一線社工推上砲口，會打擊到社工人員的信心、獵巫對整體結構性的問題沒有幫助等，掀起一陣輿論爭議。

另外，針對親友指控保母非第一次虐童、質疑社工訪視照片造假等，兒福聯盟執行長白麗芳說明，該保母過去紀錄都不錯，每次訪視都有照片、相關資料已呈報給檢察官。

她強調，所有與家屬的通訊記錄、照片都已交給檢警。並表示原本個案家訪是一個月訪視一次，未來會增加強度，變成三天內訪第一次，兩週再訪第二次，已將相關訪視流程進行調整，希望不要因為一個保母，讓所有照顧孩子的保母覺得不受信任跟尊重。

衛福部要求兒福聯盟暫停新收出養兒童 3/15召開檢討會

衛福部13日召開記者會提出六大策進作為，包括有出養必要性應由地方政府評估、兒童不能僅因家庭經濟因素出養、縣市政府應與收出養媒合機構密切合作、強化保母的督導及管理機制、加強訪視重點及訪員的敏感度、結合幼兒專責醫師共同關懷未滿3歲兒童發展。

此外，衛福部也行文要求兒童福利聯盟暫停新收出養兒童，並安排在15日召開重大社會事件檢討會議。針對外界質疑為何該起案件發生於去年12月卻最近才被揭露，衛福部回應，「接獲通知時，兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，才沒開檢討會」。

蔣萬安出席行政院會提出4大方向

台北市長蔣萬安也將於今（14）日出席行政院會，並向院長陳建仁當面建議，包括北市提出的中央和地方的「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置要比照寄養家庭標準和希望中央建立評鑑保母的平台等4大方向，希望中央、地方一起努力，讓悲劇不再發生。

由於該案屬於新北市個案，收出養後，才交由兒盟轉介，並交給台北市保母照顧，三方缺乏溝通聯繫，希望能由中央出面統籌協調。

疑企圖隱匿事實 女社工承認訪視紀錄有錯：但不知虐童

負責該起案件的兒福聯盟陳姓女社工，因轉介受害男童給劉姓保母，在男童不幸被虐身亡後，遭檢方質疑有偽造訪視紀錄、包庇保母等罪嫌，被北檢依照過失致死、偽造文書罪嫌，列為被告，警方13日將陳姓女社工上銬移送，並在複訊後，於深夜11點以30萬元交保。

檢警透露，男童去年12月24日送到醫院急救，當時醫院通知社工到場，女社工對醫院稱照顧者是男童外婆，並配合保母表示男童是「溢奶死亡」，疑似企圖隱匿事實。直到檢警拿出男童家屬和社工的通話紀錄後，該名社工承認訪視紀錄有錯，但仍強調不知道保母虐童。

女社工被上銬掀爭議 偵查隊長申誡一次

其中，關於陳姓女社工被上銬一事，引發社工界及網友質疑是否涉違反比例原則，對此，台北地檢署表示，是否使用戒具由警方審酌現場狀況決定。警政署則表示，目前已責成市警局檢討，並恪遵偵查不公開及比例原則。台北市警察局長張榮興在記者會表示，「上銬沒問題，但幹部應審酌案件及當事人狀況，上銬暴露在媒體鏡頭前有疏失，文山二分局偵查隊長申誡一次懲戒」。

社家署將於週五開檢討會議

該起案件延燒至今，引起社會高度關注，衛生福利部社會及家庭署（社家署）15日將針對這次事件集專家學者、新北市政府、台北市政府召開重大社會事件檢討會議，保護司也將會參與會議，應會先請兒福聯盟、新北市都會報告，該場會議也邀請專家學者參與，就該起案件進行說明並深入檢討。

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