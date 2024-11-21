恐怖外賣員？倒瀉茶與湯　2外賣員即踎地這樣急救　網民驚︰嘔心

召外賣食物送上門時，應對食物的運送過程「眼不見為淨」？網上最近流傳2條影片與照片，顯示有「恐怖外賣員」出現，其中1名穿拖帶的大叔，疑是「步兵」外賣員，懷疑倒瀉茶類飲品，令外賣袋全是液體，他竟將所有食物放在地上，在公眾地方將茶倒回杯內，疑打算做好「急救」處理後繼續送貨；而另1張照片則見到有單車外賣員懷疑將湯倒瀉在膠袋內，他亦是把食物放在地上，公然將袋內熱湯倒回碗內，上載相片者表示懷疑湯的份量不夠，「再開第2碗分享啲湯」。



網民到2名外賣員的行為，紛紛表示震驚，又諷刺形容「堅環保」、「好專業，1滴都唔會少」、「將食物放喺地下己經夠衰，仲倒返入杯，以為冇人知」，有人指出接連出現同類事件，懷疑這招是「外賣員的急救秘技」、「應該好多人都係咁做」，又指唯有在外賣送到時多加留意，「除非當場見到，否則真係避無可避」。



穿拖鞋的大叔懷疑倒瀉茶類飲料，導致外賣膠袋全是茶，竟把食物放在地上，然後踎低將茶倒回杯內。（網上影片截圖）

穿拖鞋的大叔懷疑倒瀉茶類飲料，導致外賣膠袋全是茶，竟把食物放在地上，然後踎低將茶倒回杯內。（網上影片截圖）

大叔抹乾淨膠袋、食物盒和外賣杯，相信打算繼續送給客人。（網上影片截圖）

疑倒瀉茶後緊急處理

社交平台瘋傳2條相關影片，片中可見，1名穿拖鞋的半禿頭的大叔蹲在地上，並將所有食物放在地面，雖然放在膠袋內，但予人觀感欠佳。阿叔懷疑倒瀉茶類飲料，導致外賣膠袋全是茶，需要作出緊急處理。只見大叔當眾將茶倒回杯內，然後抹乾淨膠袋、食物盒和外賣杯，繼而提起外賣紙袋，相信打算繼續往送外賣。

拍片女子批評「咁冇公德心嘅」、「呢個客真係慘」，影片在網上瘋傳，轉載到多個社交平台。

單車外賣員懷疑將湯倒瀉在膠袋內，同樣將食物放在地上，公然將袋內熱湯倒回碗內，懷疑份量不夠，「再開第2碗分享啲湯」。（網上圖片）

另有外賣員倒瀉湯

社交平台亦瘋傳另1張照片，有外賣員把單車停泊好，然後蹲在地上，目擊事件的網民懷疑對方「佢倒瀉晒啲湯落個膠袋度」，同樣將食物放在地上，「喺個膠袋度倒返啲湯落嗰碗」，相信份量不足「再開第2碗分享啲湯」。

事件引起大量網民熱議，直斥「影衰晒啲真正專業嘅外賣員」、有人則嘲諷「識得變通，好需要呢啲人材」。不過亦有網民坦言有關情況很難避免，「唔想有呢啲事情發生，最好梗係自己去買外賣」。

（綜合）