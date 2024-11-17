瘋狂外賣員！觀塘功樂道行長命樓梯狂爆粗　最後疑咁做發泄惹質疑

外賣員服務態度不時遭人詬病。網上早前瘋傳一段外賣員拍的影片，他拍下為了送1份餐，而要步上觀塘功樂道超長樓梯到達大廈，他邊行邊爆粗，到大廈大閘前，客戶又不應機；畫面一轉，見到外賣員疑上到單位前，從遠方把整袋外賣大力擲向單位大門，外賣再掉在地上，發泄完畢後離開。



網民看過影片後議論紛紛，「害群之馬，點解而家會少咗咁多人叫外賣，就係呢啲X街搞到啲人唔敢叫外賣」、「明明有車路行人路上去，自己步兵係要行樓梯關人X事？」。亦有人質疑影片是假的，「剪接嚟啫，最尾嗰下都唔似喺香港，網上啲片真係唔使太認真」。



片中外賣員指為了1份30元外賣而要行上長命樓梯，不斷爆粗發泄。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發片，題為「瘋狂外賣員」。從影片可見，外賣員拍下觀塘功樂道的超長樓梯，示意他要將1份30元外賣送到樓梯頂上面的大廈。外賣員邊行邊爆粗，「X你老母臭X，送呢啲濕X外賣」。終於行到大廈大閘前，客戶又不應機開閘，「住呢啲地方」，他大力拍打大閘。畫面一轉，外賣員疑似到達單位，即時大爆發，遠遠將整袋外賣大力擲向單位大門，外賣再掉在地上，他發泄完立即離開。

影片隨即在網上瘋傳，引來不少網民留言，「害群之馬，點解而家會少咗咁多人叫外賣，就係呢啲X街搞到啲人唔敢叫外賣」、「明明有車路行人路上去，自己步兵係要行樓梯關人X事？」、「咁實俾人投訴啦、有電話問佢個密碼，明知個地點就唔好送，做就唔好怨」。

也有人認為見慣不怪，「其實呢啲好正常」、「大驚小怪，呢啲好小事」。另有人認為勿太認真，「剪接嚟啫，最尾嗰下都唔似喺香港，網上啲片真係唔使太認真」、「後面掟餐係大陸片，不過幾搞笑」。