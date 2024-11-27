新婚兩月妻患腸癌末期　夫藉口離家失蹤　仲咁做超絕情下場曝光

夫婦大難臨頭各自飛？內地有新婚夫婦，在婚後2個月妻子發現患腸癌末期。丈夫初時也如常照顧病妻，可是數月後以「外出打工賺錢」為由離家後沒再回家。妻子在1年後過世，其間丈夫兩度提出離婚，至病妻在最後日子想見丈夫一面，他都拒絕，十分絕情。病妻家人向她的丈夫提告，法院判丈夫觸犯遺棄罪，判處有期徒刑1年，獲緩刑1年4個月。



（示意圖／GettyImages）

綜合內地媒體報道，安徽省一對夫婦馮姓男子與王姓女子在2022年結婚，但新婚2個月後王女被驗出確診腸癌末期。馮男照顧妻子數月後，便以要到外地打工賺錢為由離家。這一走竟是永別，馮男沒再回家。

王女在醫院接受治療200多天，其間家人為她四處籌措醫藥費。王女治療1年多後離世，而在這1年多時間，馮男不但沒有照料妻子，更沒有承擔任何醫藥費，甚至2度提出離婚，十分絕情。

（示意圖／GettyImages）

2023年10月王女病情惡化，其父親透過電話、微信，甚至向公安尋求協助，用盡所有方法聯繫馮男，他都拒絕與妻子見面。由於王女治病期間馮男不聞不問，死後也沒有再現身，王女的家人向馮男提告。

2024年10月23日，安徽省石台縣人民法院判馮男觸犯遺棄罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年4個月。