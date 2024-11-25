龜從天降！巨龜擊爆擋風玻璃　網民：瑪利歐賽車？　牠事後竟這樣

現實版瑪利歐賽車？美國1名女司機於高速公路開車期間，突然聽到一聲巨響，即見到擋風玻璃破裂受損，她還以為自己遭遇槍擊，查看後卻發現1隻烏龜「從天而降」，衝力過大卡在其座駕的擋風玻璃。女司機事後估計，該隻烏龜可能是在橫過馬路時被其他汽車撞至飛起，再擊中其座駕。



當地有野生動物救援組織事後將烏龜帶走檢查，經過專業評估，確認其沒有任何傷勢和異狀，「烏龜完全沒問題，牠的外殼也完全沒有損壞」，便將牠帶到與事發地點不遠處的湖泊放生，不過眾人對烏龜被撞仍能奇蹟生存感到嘖嘖稱奇。



美國1名女司機在高速公路開車期間，竟遇到烏蠅「從天而降」擊碎擋風玻璃。（網上圖片）

天降烏龜擊碎擋風玻璃

綜合外媒報道，來自美國佛羅裡達州（Florida）的女司機艾倫（Lori Hall-Allen）早前開車駛經高速公路期間，突然聽到一聲巨響，只見其眼前擋風玻璃的左下被擊碎，她一度以為自己遭遇槍擊，「我以為有人向我們開槍，所以非常害怕」。不過當她仔細查看時，卻發現原來有1隻相當具份量的烏龜「從天而降」，擊爆擋風玻璃，並卡在破洞上。

1隻相當具份量的烏龜從天而降，擊碎私家車的擋風玻璃，並卡在破洞上。（網上圖片）

硬殼頂住衝力 烏龜探頭張望

艾倫事後猜測，烏龜極有可能是在橫過馬路時被前方其他汽車撞至飛起，以其重量加上衝力再擊中其座駕，於是把擋風玻璃擊破。幸運的是，雖然撞擊力度很猛，但烏龜的殼夠堅硬，所以牠當時看起來並無大礙。從艾倫拍攝的影片可見，當時烏龜被卡在左前方擋風玻璃，估計其身體長約1呎，更從龜殼探頭四處張望，疑似對自己的狀況甚感疑惑。

烏龜被卡在擋風玻璃，外觀完全沒有損傷。（TikTok影片截圖）

烏龜被卡在左前方擋風玻璃，更從龜殼探頭四處張望，疑似對自己的狀況甚感疑惑。（TikTok影片截圖）

巨龜奇蹟零損傷

當地野生動物救援組織人員克里斯蒂安（Linda Christian）接報後趕到現場協助，對事件感到震驚，她將烏龜帶走檢查。其後經過專業評估，確認牠的身體沒有受傷和任何異狀，「烏龜完全沒問題，牠的外殼完全沒有損壞」。她確認烏龜身體狀況適合放生後，便將牠帶到與事發地點不遠處的湖泊放生，並對烏龜被撞仍能奇蹟生還感到非常意外，因為她在動物康復中心從未經歷類似事件。

當地野生動物救援組織人員到現場協助。（TikTok影片截圖）

經專業評估，救援組織人員確認烏龜沒有任何傷勢，並將牠帶到湖泊放生。（TikTok影片截圖）

網民笑稱：瑪利歐賽車？

事件引來網民爆笑留言，有人笑稱如同玩瑪利歐賽車（Mario Kart），「瑪利歐賽車裏面的綠色龜甲真實出現！」、「誰丟道具啊！」、「不知道會不會有超級星星」、「烏龜看起來還好，但真的又可憐又好笑」；亦有人對事主能否索償保險感疑惑，「保險公司：你在池塘開車？」。

網民笑稱如同玩瑪利歐賽車，「誰丟道具啊！」。（示意圖／資料圖片）

（綜合）