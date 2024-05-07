衰！司機揸車途中疑棄蕉皮到路邊草叢　網民嘲：玩緊孖寶汽車？

亂拋垃圾行為實在不要得！日前有網民於網上分享片段，只見當時已入夜且天色昏暗，一輛黑色私家車正在路上行駛，突然司機打開車窗，並將手伸出車外，再將一塊疑似蕉皮的垃圾棄置在路邊草叢，被樓主嘲「玩緊孖寶汽車？」有網民批對方行為缺德，「清潔工人已經好辛苦」，認為片主應向食環處舉報，「呢條蕉就貴」。



香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》列明，政府為進一步加強阻嚇力，以及適度反映有關罪行對環境衞生影響，亂拋垃圾罰款金額從去年10月22日起，已由原先的1,500元調高至3,000元。



有私家車司機於行駛途中，疑棄蕉皮到路邊草叢。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載涉事片段，斥「垃圾人垃圾車」。片段可見，當時一輛黑色私家車正在路上行駛，車上司機突然打開車窗，並將手伸出車外，再將一塊疑似蕉皮棄置在路邊草叢，缺德舉動被後方車輛的車Cam所拍下，上傳片段的網民更揶揄「玩緊孖寶汽車？」

片段一出，網民都不齒該司機舉動，認為會加重清潔工的工作量，更直指需要懲罰，「一定要報食環」、「呢條蕉就貴」，又有人建議片主應將片段上傳到「影住駕」平台，或向食環處舉報，「有次有位朋友（被）硬cut呠呠佢，佢掉咗口煙然後舉中指，告佢硬Cut未必入到兼只係罰幾百，交畀食環，通知我已經罰佢$3000」。

根據現時香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，政府為進一步加強阻嚇力，以及適度反映有關罪行對環境衞生影響，亂拋垃圾罰款金額從去年10月22日起，已由原先的1,500元調高至3,000元。

（FB群組「車cam L（香港群組）」）