父因1事驗DNA揭女非親生！質疑妻出軌　真相大反轉夫婦怒告醫院

天意弄人！美國有對夫婦育有1名5歲女兒，丈夫早前發現有不妥起疑，因夫婦的眼珠是藍色，但女兒的眼珠卻是棕色，因而進行DNA鑑定，丈夫揭發女兒並非親生，懷疑妻子出軌之餘，亦開始疏遠女兒。妻子為還自己清白，也進行DNA鑑定，不料竟發現連自己也不是女兒的親生母親，夫婦猜測女兒是否在醫院被調包，因而對醫院提出起訴。



父驗DNA揭女兒非親生，質疑妻子出軌。（《BB來了》劇照）

綜合外媒報道，該女網民在討論區《Reddit》上發文分享經歷，她在大學與丈夫交往，後來結婚生下女兒，一直過着幸福生活。

可是待女兒5歲時，生活發生翻天巨變，丈夫發現夫妻兩人的眼珠都是藍色，但女兒卻是棕色，丈夫心生疑惑，與女兒進行DNA鑑定，結果證實女兒非他親生，他開始疏遠女兒。

樓主驗DNA想證清白，但發現女兒也非她親生，懷疑在醫院被調包。（GettyImages）

樓主察覺到丈夫態度變冷淡，當面質問他，反被懷疑出軌，她為了還自己清白，所以去做了DNA鑑定。不料，DNA結果顯示女兒和夫婦沒有血緣關係，樓主表示十分驚訝，「我不知道是怎麼發生的」，她猜測唯一可是女兒在醫院被調包，因此夫婦正向該醫院提出訴訟。

樓主表示，希望丈夫從未做過DNA鑑定，為了避免事件鬧大，她沒有告訴女兒她的身世，「我不想讓認識我們的人用奇異眼光看待她，她是好孩子，值得得到更好的」。不過他們計劃找回女兒的原生家庭，甚至大膽奢想兩家人可以同住在一間大屋。