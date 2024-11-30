變態！殯儀館員工摸胸拍片褻瀆遺體　廁所裝針孔攝像機　判刑出爐

台灣有殯儀館發生員工褻瀆遺體案件。台中市有殯儀館員工巡邏期間，發現遺體化妝室擺放了1具女性屍體，他先是拿出手機拍攝死者臉部，之後又「伸出鹹豬手」觸摸死者胸部，並將以上行為拍成影片，儲存於手機內。他之後再於女廁安裝掛勾式針孔攝錄機，企圖偷拍女性如廁，不過有民眾如廁時發現異常，遂報警求助。



當地警方調查後拘捕涉事員工，不但於其手機發現偷拍他人如廁，更循手機查獲他褻瀆屍體相關證據。男子被控「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」以及「汙辱屍體罪」，兩案分別被判處監禁4個月和6個月，可易科罰金（指以金錢替代被判處刑期），被告以及與檢控方皆未提出上訴。



台灣有殯儀館員工褻瀆遺體，不但以手機拍攝死者臉部，更伸手觸摸對方胸部。（示意圖／gettyimages）

殯儀館員工褻瀆遺體 對女屍摸胸兼拍片

綜合台灣媒體報道，台中市有殯儀館員工涉嫌褻瀆遺體。涉事林姓男子為大學畢業生，於2018年至2019年期間，在台中市生命禮儀管理處崇德館擔任合約員工。林男於2019年1月某日巡邏時，發現遺體化妝室擺放1具女性屍體，他竟然起色心褻瀆屍體，拿出手機拍攝死者臉部，之後又「伸出鹹豬手」觸摸死者胸部，並將以上行為拍成影片，儲存於手機內。

涉事員工之後又於女廁安裝掛勾式密錄器，企圖偷拍女性如廁畫面。（示意圖／gettyimages）

女廁安裝攝像機 偷拍客人如廁

林男於同年5月起，再於崇明廳旁的女廁安裝掛勾式針孔攝錄機，企圖偷拍女性如廁。至6月26日，有民眾如廁時發現異常遂報警求助，當地警方於7月拘捕林男。

台中地方法院負責審理案件時，依「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」，判處他需監禁4個月，可易科罰金12萬元新台幣（約28,700港元）。警方其後於林男手機查獲褻瀆屍體畫面，沒收他2部手機，再依「汙辱屍體罪」移交相關部門。

（示意圖／gettyimages）

變態員工判刑出爐

案件皆由台中地方法院審理，法官認為林男利用工作機會汙辱屍體，嚴重違背社會倫理道德，實屬不該，但乃念他犯罪後承認過錯，且態度尚可，加上衡量其大學畢業，從事自由業，家庭經濟狀況一般等等因素，依法判處他監禁6個月，可易科罰金18萬元新台幣（約43,000港元），林男與檢控方均未就判決提出上訴。

（綜合）