要女學徒扮往生者教穿壽衣　禮儀師借按摩遺體伺機性侵　判刑是…

台灣高雄1間知名殯葬禮儀公司發生駭人性侵案。禮儀師教導新來女學徒穿壽衣技巧，2人輪流扮演往生者，再互替對方穿壽衣，其間禮儀師替女學徒示範穿衣時，趁機摸胸及下體非禮，然後再進一步性侵。女學徒事後不甘受辱報警，揭發禮儀師亦曾在教導女學徒開車時，曾對她摸胸非禮。男方因強制性交及強制猥褻罪成，被判入獄4年2個月，他提出上訴但被駁回，現維持原判。



王男以教導事主為往生者穿壽衣為由，趁機摸胸及下體非禮，且不理事主反抗進一步性侵，事主不甘受辱報警揭發事件。（示意圖，ＧettyImages）

綜合台灣媒體報道，女事主在2019年5月7日入職，在高雄1間知名的殯葬禮儀公司當學徒，由王姓禮儀師負責教導她作為禮儀師的相關工作。王男卻藉工作關係，同年6月中旬某天，借指導事主練車，在鳥松區第4公墓納骨塔旁的停車場內，在開車之際，強行將手伸入事主的衣內摸胸及下體非禮，遭事主喝止才停手。

而當時事主未有揭發王男的惡行，至7月2日晚上，王男再在另一場合侵犯事主，他以教導事主為往生者穿壽衣為由，與她走到男性值班室，兩人輛流扮演往生者，再示範穿壽衣的程序。其間王男以示範替往生者按摩時再次出手，趁機摸胸及下體非禮事主，並不理女方反抗進一步性侵。事主不甘受辱報警揭發事件。

王男連翻性侵剛入職的女學徒，被判入獄4年2個月。他不服提出上訴但被駁回。（示意圖，ＧettyImages）

王男被控強制性交及強制猥褻罪，他在審訊時曾辯稱，他躺在床上扮演往生者，讓事主練習穿壽衣，並要她把他當往生者來練習按摩，以便套上壽衣，否認曾作出不軌行為。王男更在庭上說出「我的小公主是不是生氣了」這些說話，暗示他們有曖昧關係。但法官指事主女出現創傷後壓力反應，加上無法取信王男的供詞，判他強制性交罪成，判處3年10月，但一項強制猥褻罪則因證據不足獲判無罪，王男不服提出上訴。

二審時法官反指王男於車內班確曾非禮事主，因而裁定無罪的強制猥褻罪名成立，加刑8個月，合併為入獄4年2月，王男於是再上訴終審法院，但早前被法院駁回，宣布維持原判。