完美妻被爆曾玩8男5女多人運動！夫腦海現「那種畫面」　決定咁做

誰都曾經年少輕狂，失意時做出放縱行為，卻未必想讓身邊的伴侶知道。台灣1名人夫表示，妻子內外兼備近乎完美，早前他應妻子要求，一同前往其閨密的生日派對，由於人夫負責駕車接載妻子回家，所以在宴會上沒有飲酒。眾人愈玩愈興奮，飲到有醉意時玩「真心話大冒險」，當妻子被問到總共曾與多少人發生過性關係時，她如實回答連同前男友和丈夫總共3人，豈料其中1位閨密卻即場踢爆人妻「講大話」，指出她曾參與8男5女的「多人運動」，所以性交過的對象肯定不只3人，眾人一聽嚇得立即將該名閨密拉到一旁。



妻子事後向丈夫承認事件，透露大學時期失戀，便跟隨閨密去見識，現場8名男子當中，有5人她並不認識，而當時只想在旁邊觀摩，沒想到「落場參與」。惟當時有1名外型不俗的男生走近，她終於被「帶上去跟大家一起玩」。



人夫聽到妻子的淫亂往事後，腦海裏不經意地湧現「那種畫面」，但由於妻子當時是單身，他亦不太介意對方曾經參與「多人運動」，反而比較在意「交往時沒有坦誠，結婚前也沒有坦誠」，但認為「不管男女，都一定會保有一些不想讓別人知道的秘密」，所以願意繼續和妻子一起。



樓主本身和妻子非常恩愛，大讚妻子漂亮體貼，幾乎全包所有家務，是完美伴侶。（示意圖/gettyimages）

夫妻結婚近5年 非常恩愛

樓主在「Dcard討論區」發文表示，與妻子結婚快5年，「交往時基本上已經沒什麼秘密了」，互相知道手機密碼，「平時老婆跟閨密們聊天也不在意我在旁邊看」，大讚妻子漂亮體貼，幾乎全包所有家務，婆媳相處沒有問題，性生活正常，目前沒有小孩。

妻子在大學時期認識一班閨密，其中1人最近生日，在卡啦OK舉行派對，同時邀請數名大學同學，眾人都要帶同伴侶出席。樓主和妻子的閨密們不太熟絡，只是無奈被迫陪妻子前往，現場眾人都開心唱歌飲酒，但樓主需負責駕車接載妻子回家，所以沒有飲酒。

妻子其中1名閨密最近生日，在卡啦OK舉行派對，其間眾人突然玩「真心話大冒險」。（示意圖/gettyimages）

醉玩「真心話大冒險」 閨密爆驚人秘密

其間樓主妻子、閨密們和大學同學突然要玩「真心話大冒險」，而且愈玩愈興奮，問題愈來愈尖銳，「連性方面的問題也問了，她們也勇於回答」。

其中1名男生詢問樓主的妻子，總共曾與多少人發生過關係，妻子回答連同前男友和丈夫總共3人，但其中1名閨密疑似醉酒，當場踢爆樓主的妻子說謊，指有關問題是與多少名男生發生過關係，而並非交過多少任男友。閨密繼而表示「以前我們不是有一起多人過嗎？記得那時候是8男5女耶，而且都有互相搭配過，怎麼可能才3個人？」，眾人聽罷都表現得很緊張，微斥閨密飲醉亂說，甚至「把她嘴巴嗚住拉去旁邊」。

其中1名閨密疑似醉酒，即場踢爆樓主的妻子曾參與8男5女的「多人運動」。（示意圖/gettyimages）

妻子承認參與「多人運動」

樓主當時扮作沒有反應，之後眾人各自回家。回到家後，樓主忍不住詢問妻子內情，她亦承認「大學時期剛分手後被慫恿去參加（多人運動）」，當時只打算跟隨閨密觀摩，另外2名女生是男方帶過去。8名男生中，有1人是該名說出真相的閨密的男友，2人是大學同學，其中1名男同學正是詢問妻子性史問題的人，妻子並不認識其餘5男。

被外型不俗的男生拉着一起玩

該名爆出秘密的閨密更描述事發情況，指妻子與另1名閨密前來觀摩，原本只是坐在旁邊，隨後另1名閨密與1名男生有不錯的互動，最後「稍微拉一下一起去玩」。之後有1名外型不俗的男生走到樓主妻子旁邊，當時她沒有想太多，加上因失戀而感到難過，默許被「帶上去跟大家一起玩」。

雖然當時正值單身，但妻子稱事後仍然感到後悔，所以和閨密就事件作出討論，共識就是當作沒有發生過，所以才一直沒有向樓主坦誠，而之後她沒有再參與「多人運動」，詎料仍被醉後的閨密爆出羞於啟齒的往事。

樓主明白始終每個人都有「不能說的秘密」，所以願意繼續和妻子一起。（示意圖/gettyimages）

網民︰不要往死胡同鑽

樓主在文中表示，自認思想比較開放，但事後「那種畫面時常出現在腦中」，妻子只好叫他切勿再想。樓主聲稱「比較在意的是交往時沒有坦誠，結婚前也沒有坦誠」，但始終每個人都有「不能說的秘密」，所以願意繼續和妻子走下去。

帖文引來大量網民討論，有網民認為「要離婚就趁現在了，重點是隱瞞，天曉得有多少未爆彈」、「這麼髒的歷史」、「閨密也蠻恐怖的」。但亦有人覺得「要不要相信她，那當然是你自己的選擇」、「既然是單身時候的事，不是在一起之後才發生的事，不要往死胡同鑽」。

（Dcard討論區）