東京銀座CHANEL聖誕裝飾起火！顧客緊急疏散　網民︰靚到以為特效

聖誕將至，不少商場或名店都會掛上聖誕裝飾，以增添節日氣氛。位於日本東京銀座的CHANEL（香奈兒）分店於周一（11月2日）傍晚發生火警，店內高掛的巨型蝴蝶結聖誕裝飾突然冒煙起火，職員立即用滅火筒嘗試撲火，多名顧客需要緊急疏散。火警期間有許多途人拍照，日本警視廳事後表示已經撲滅火勢，未有造成傷亡。



相關影片和照片在網上瘋傳，大量網民留言指「最緊要人無事」、「一開始還以為是特效」、「怎麼會連失火都好美？」。事發時在店內的顧客事後發帖表示，當時要立即離開店舖，而火勢撲滅後15分鐘「被請回來結帳」，事後獲店方送贈口罩和清水。



CHANEL位於日本東京銀座的分店發生火警，店內巨型蝴蝶結聖誕裝飾突然冒煙起火，職員立即用滅火筒嘗試撲火。（X圖片）

CHANEL位於日本東京銀座的分店發生火警，店內巨型蝴蝶結聖誕裝飾突然冒煙起火，職員立即用滅火筒嘗試撲火。（X圖片）

CHANEL位於日本東京銀座的分店發生火警，店內巨型蝴蝶結聖誕裝飾突然冒煙起火，職員立即用滅火筒嘗試撲火。（X圖片）

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職員取出滅火器試圖滅火

起火現場是東京都中央區銀座3丁目的CHANEL分店，在1樓至2樓之間掛着1個巨型蝴蝶結聖誕裝飾，令店舖的造型儼如聖誕禮物盒，隔住玻璃窗向街外途人展示，十分有節日氣氛。

事發周一（11月2日）傍晚約6時10分，該個聖誕裝飾突然冒煙起火，根據途人拍攝的影片，見到有職員立即取出滅火器，試圖將火撲滅，火警引來大批傳媒到場採訪，顧客需緊急疏散，有人一逃撤離一邊拍片，身穿黑色制服的店員亦要走出店外，現場秩序大致良好。

有顧客一邊疏散，一邊拍片，記錄奇特經歷。（Threads影片截圖）

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當地傳媒報導，日本警視廳表示成功撲滅火勢，火警中無人受傷或死亡，當局正調查起火原因。

網民：是聖誕的煙火表演嗎？

銀座CHANEL起火的照片或影片在社交平台X和Threads瘋傳，有在場顧客在網上表示，當時逛到一半時失火，「大家都被疏散到外面」、「還好火不大，15分鐘後成功被請回來結帳，獲得口罩跟水」。有網民留言指「人沒事就好」、「太驚人了，還好平安」。而網民得知無人傷亡後，把注意力集中在火警畫面上，形容「失火都好美」，又笑稱「是聖誕的煙火表演嗎？」、「蠻像是聖誕節布置」、「火燒旺地，生意一定很好」。

（綜合）