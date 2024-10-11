中風婦從輪椅墮地困火場　狗狗咁做捨身護主　消防目擊大讚：英雄

常言道「狗狗是人類最忠心的朋友」，美國有狗狗不止是朋友，更是「救命恩犬」。美國加州有複式住宅發生大火，今年2月才中風的女戶主梅麗莎（Melissa）不良於行，逃生時從輪椅跌落地被困，此時她養的8歲混種比特鬥牛犬瑪雅（Maya）立即俯伏在她身上，捨身相救讓她逃過一劫。消防員進入火場後人狗雙雙獲救，看到瑪雅當時極力用身軀保護主人呼吸道和臉，大讚牠是英雄。梅麗莎在火災中全身60%以上三級燒傷，但丈夫透露其胸口因瑪雅的保護完全無事，「這可能救了她的命」，感動稱「牠不是狗，牠是家人」。



美國有複式住宅發生大火，中風婦被困火場，愛犬捨命相救。（消防隊影片截圖）

中風女戶主從輪椅墮地困火場

綜合美媒報道，事發於美國加州薩克拉門托縣柑橘高地（Citrus Heights），當地8月15日上午時間，大衛（David Hoffman）及梅麗莎（Melissa Hoffman）夫婦所住的複式住宅突起失火。

當天早上大衛收到媳婦英格麗（Ingrid Hoffman）的電話，告知他家中突然失火，由於梅麗莎今年2月中風無法走路，長期要坐輪椅難以出門。英格麗想從火場帶奶奶離開，但濃煙太大未能成功，直至大衛趕回家，曾獨自入屋救妻。此時濃煙已經包圍住宅，大衛唯有不斷大聲呼叫，讓妻子知道有人嘗試救她。

狗狗瑪雅曾一度失去意識及呼吸困難，救援方面即時提供氧氣。（消防隊圖片）

狗狗瑪雅被當地消防隊大讚是英雄。（KCRA新聞截圖）

比特犬俯伏在主人身上保護

消防員趕到現場後，進入火場搜索梅麗莎，他們首先在地上發現狗狗毛髮，再看到瑪雅已失去意識，正伏俯在梅麗莎的胸口和臉上，馬上帶人狗從後窗撤離。瑪雅一度失去意識及呼吸困難，救援人員讓牠吸氧氣，幸好狗狗甦醒後無大礙，梅麗莎亦避過一劫。

據悉，梅麗莎逃走時從輪椅上跌倒，濃煙下瑪雅用身軀俯伏在她身上，掩護其呼吸道及容貌。當地消防事後亦解釋，由瑪雅位置可見，牠一心希望用身體保護梅麗莎，盛讚狗狗是當地英雄。獸醫認為那是狗狗在失去意識前仍在想辦法保護主人的舉動，是一種忠誠行為。

梅麗莎送院後確認全身60%以上部位三級燒傷，需接受大量皮膚移植、復康及藥物療程。夫妻光是財物損失就超過38萬美元（約300萬美元），大衛在救妻過程中也多處燒傷，他接受當地傳媒訪問時，指瑪雅從小就十分忠心，「牠不是狗，是家人」，又透露在愛犬保護下，妻子的胸口完全沒燒傷，「這可能救了她的命」。

（綜合）