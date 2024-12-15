涉醉駕衝紅燈撞死鐵騎士夫婦　害5孩子慘變孤兒　男司機拒認罪

司機醉駕撞死鐵騎士夫婦，令5名小孩頓成孤兒！馬來西亞早前發生奪命車禍， 1名印裔男私家車司機衝紅燈，結果撞死1對鐵騎士夫婦，2人育有5名年幼子女，警方發現私家車司機體內酒精含量超標，涉嫌醉駕撞死人馬上拘捕，目前控以2項醉駕導致他人死亡罪，但他否認控罪獲准保釋，案件將於明年初再審。



34歲印裔司機涉醉駕撞死1對夫婦，被控2項醉駕導致他人死亡。（網上圖片）

司機涉醉駕衝紅燈撞向電單車

綜合當地傳媒報道，事發於馬來西亞柔佛州巴西古當大路和馬斯吉路之間的路段，34歲印裔男私家車司機在11月16日凌晨約4時15分，在酒精超標情況下駕駛私家車衝紅燈，結果撞死鐵騎士夫婦，分別是37歲男鐵騎士莫哈末禮祖安及35歲女乘客琳達，2人遺下5名3至17步的年幼子女。

以上為鐵騎士夫婦所駛的電單車。（網上圖片）

警方事後檢測，案發時私家車司機血液酒精濃度超過當地法規限值，觸犯當地陸路法。斯里阿南警區主任蘇海米表示，私家車司機會被控兩項因醉駕導致他人死亡罪，罪成最高可判15年監禁及10萬令吉（約18萬港元）罰款、吊銷駕駛執照、10年內不得再考取駕照。

經律師求情後，主控官將保釋金調低至1.2萬令吉。（網上圖片）

當地警方出示公告，指涉嫌酒駕及撞死鐵騎士的車主將面臨檢控。（網上圖片）

主控官批准減少保釋費

私家車司機否認控罪，主控官本身要求要以1.5萬令吉（約2.7萬港元）、1名擔保人、須到鄰近警局報到2次、被吊銷駕駛執照及上交護照才獲保釋。經過被告律師求情後，主控官考慮到被告是月薪僅2,000令吉（約3,600港元）的技術工及需要照顧家人，最後批准以1.2萬令吉（約2.1萬港元）、1名擔保人及以上其餘條件保外候審，案件於當地明年1月14日再審。

死者夫婦留下的15歲兒子莫哈末依馬指會幫助祖母照顧姊姊和妹妹。（網上圖片）

命喪當場的鐵騎士夫婦遺下5名子女，15歲長子莫哈末依馬事後接受訪問，指年僅3歲的妹妹現時無法理解父母的處境，表示自己是唯一的兒子，將會就讀當地職業教育課程，幫助祖母照顧姊姊和妹妹。

（綜合）