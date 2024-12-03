搬電單車入𨋢？外籍鐵騎士強行搬車入升降機　影片瘋傳網民咁講

人搭𨋢，車也要搭𨋢？近日網上流傳影片，顯示1名外籍電單車司機將電單車放入升降機內，試圖連人帶車一齊搭𨋢。不過由於車身較長頂着𨋢門，故直至影片最尾，男子仍在調整車身角度，未知是否成功與「愛駒」一起使用升降機。



影片引起網民熱烈討論及轉載，有網民質疑男子進入升降機前或已違反在行人路上駕駛電單車的法例，不過有人就指「無着車計物件，等同行人推車無事」、「無犯法，不過咁做X街」。



網傳影片指1名外籍電單車司機嘗試將電單車放入升降機內。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

近日Facebook多個群組流傳1段影片，片中可見1名外籍電單車司機嘗試將電單車放入升降機內，而升降機顯示屏上出現往下箭嘴，及「地下」、「GROUND」的字眼。

強行搬電單車入𨋢

男子原本坐在電單車上利用雙腳移動將車帶入升降機，惟之後發現車身較長，無法關上𨋢門。他之後下車站到一旁，將電單車搬至打斜角度，但仍未能關上𨋢門。直至影片最尾，他仍試圖調整車身角度，而𨋢門仍維持開啟狀態，未能得知他最後是否成功「帶車入𨋢」。

男子發現車身較長，無法關上𨋢門。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

男子將電單車打斜放，但仍未能關上𨋢門。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

影片引起網民熱議及轉載，有部份網民就認為事發升降機的樣式似是行人天橋升降機，並表示「咁似堅尼地城個部上山lift（升降機）」、「Mikiki天橋？」，不過受片段畫面所限，難以確認位置。有人就笑言「閂到𨋢門都出唔到𨋢」、「想擺返屋企慳返停車場錢？拉佢罰得仲甘」。

網民質疑有否犯法

不少網民都批評司機做法，並建議舉報，「可以入𨋢嘅咩？」、「陣間架𨋢超重點算」、「又有電池又有電油，萬一着火就真係X街」、「有冇長啲片可以影到佢揸上行人路或揸入電梯？如果有1823」、「報咗警未？」。不過，有網民就解釋司機行為未必違法，「無着車推車無犯法」、「無着車計物件，等同行人推車無事」、「無犯法，不過咁做X街」，亦有人表示「點會超重啊？講真架車（重量）最多咪等於幾個人」。

（綜合）