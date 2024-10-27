電單車這樣衝過斑馬線！大叔險被撞嚇到咁反應　網民怒：涉2宗罪

汽車在道路上行駛，任何時候都要注意行人情況，而駛至斑馬線時，汽車更必需讓行人優先過馬路。惟近日網傳2段行車記錄儀（車cam）影片，顯示有電單車司機在斑馬線前的「之字線」切線，越過私家車後直衝過斑馬線，正在過馬路的大叔險被撞而「嚇到彈起」，事後對電單車「手指指」以示不滿。

網民看完影片直斥電單車司機接連違規，「一次cut『之』字線丶一次衝斑馬線」、「此人駕車絕無安全意識」，並建議片主進行舉報。

網傳車cam片顯示，大叔正在橫過斑馬線時，私家車駛至時停車讓路，詎料尾隨電單車切之字線後直衝，險撞倒大叔。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

過路大叔險被撞

該2段車cam片被上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，從畫面可見，事發於10月17日下午約3時半，1名大叔正在過斑馬線，但電單車未有讓路，直接駛過時險撞到大叔。

影片分別攝自車頭及車尾的鏡頭，車頭cam拍到大叔當時已離開安全島走到斑馬線近一半位置，片主遵守規則停車讓路，大叔向他舉手示意感謝。惟私車家後突然有1輛電單車高速抽出，直接駛過斑馬線。大叔險被撞而「嚇到彈起」，馬上停在斑馬線中間，待電單車駛過後，再氣憤地指着電單車司機罵。

車cam直擊電單車切之字線

而另一段後尾cam拍到的影片，可見當片主在斑馬線前停車時，原本在他後方的電單車未有依例停下，反而在「之」字線上切線轉到左線，越過片主的汽車，再繼續衝過斑馬線。

影片引起網民熱議，不少人都留言狠批電單車司機罔顧途人安危，更直斥他接連違規渉宗蜇，「一次cut『之』字線丶一次衝斑馬線」、「不讓行人，斷正」、「『之』字線切線，再加一條」、「此人駕車絕無安全意識」；又有人表示「嗰個行人已經行到馬路中間，如果唔係停得快，可能被電單車撞到」，並建議樓主進行舉報。

必須停讓斑馬線上行人

根據運輸署《道路使用者守則》第5章「所有駕駛人須知」中有關斑馬線的規例，如有人踏足「斑馬線」上，司機便必須停車，讓行人橫過馬路；而在髹有「之」字線的控制區內，也不可超越最靠近「斑馬線」正在行駛的車輛，及不可超越正停下讓路給行人的車輛。另外，在違例駕駛記分制度中，「沒有讓斑馬綫上的行人先行」可被扣3分。

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