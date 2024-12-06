新婚悲劇！夫婦度蜜月　23天後妻子突昏迷死亡　調查驚揭悲慘內情

幸福新婚度蜜月竟成永訣。波蘭1對夫妻新婚到美國邁阿密度蜜月，詎料被發現雙雙倒在街頭昏迷不醒；2人送院搶救，丈夫成功保住性命，妻子卻不治身亡，結婚僅23天便天人永隔。警方最初估計，2夫妻遭落藥迷暈搶劫，但經過2年調查，揭發悲慘內情。



波蘭1對夫妻新婚到美國邁阿密度蜜月，詎料從此天人永隔。（示意圖／gettyimages）

夫妻美國度蜜月釀悲劇

綜合外媒報道，波蘭26歲女子亞歷山德拉（Aleksandra Leczycka）和丈夫大衛（David Leczycki）於2022年8月6日結婚，並前往美國邁阿密度蜜月。

可是，沒想到原本幸福的度蜜月之旅，竟是慘劇。夫妻2人被發現倒在邁阿密1條街道上昏迷不醒，送院搶救後，丈夫成功撿回一命，但妻子回天乏術身亡，2人結婚僅23天便陰陽永隔。

夫妻2人被發現倒在邁阿密1條街道上昏迷不醒，送院搶救後，丈夫成功撿回一命，但妻子回天乏術身亡。（示意圖／gettyimages）

結婚僅23天陰陽永隔

據報，2人當時身上沒有現金和珠寶財物，警方初步估計，2人遭到迷暈搶劫。而2人死亡前數小時，亞歷山德拉在網上分享度蜜月甜蜜照片，包括喝酒、沿海灘散步，以及與丈夫自拍照。

2人死亡前數小時，亞歷山德拉在網上分享度蜜月甜蜜照片，包括與丈夫自拍照。（網上圖片）

調查揭悲慘真相

不過2年後終揭開悲慘真相。警方指2人相信是自願服下藥物，當中亞歷山德拉可能因出現嚴重過敏，或服藥過量導致死亡。法院重新調查後，10月23日確定了亞歷山德拉死因。

然而當地檢察官補充，雖然證據顯示這對夫妻是自己服用藥物，但仍不能排除是「非自願被下藥」。丈夫大衛暫未回應事件。