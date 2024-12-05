女學生腳痛坐關愛座　遭阿婆踩腳逼讓座：教育失敗　1句KO獲激讚

【讓座爭議／關愛座】公共交通工具「博愛座（關愛座、優先座）」問題常掀爭執。台灣1名女學生因為腳痛，乘搭巴士時坐在博愛座休息，詎料1名阿婆批評她「沒教養」，推車撞腳甚至踩腳，逼迫女學生讓座，女學生忍無可忍1句反駁，加上其他乘客幫忙，令車廂回復平靜。



影片於網絡瘋傳，網民看後力撐女學生「做得好」，「已經很勇敢」、「懂得堅持自己的立場保護自己」、「真的是會被這些老而不氣死，妹妹委屈了！」。



台灣1名女學生因為腳痛，乘搭巴士時坐在博愛座休息，詎料1名阿婆批評她「沒教養」，推車撞腳甚至踩腳逼迫讓座。（Threads）

女學生腳痛坐關愛座 被阿婆暴力逼讓座

台灣有人妻12月2日（星期一）晚上於社交平台Threads發布多段影片，講述其女兒被老婦強迫讓座事件。樓主表示，當日女兒因為腳痛良久，早上看完醫生回學校上課，放學乘搭巴士就遇到1名「阿嬤」逼讓座，離譜招式盡出，「先是用她（阿嬤）推車弄到我女兒腳，後來更誇張直接一直踩她，為的是要我女兒讓座」。

女學生放學乘搭巴士，遇到1名「阿嬤」逼讓座，離譜招式盡出。（影片截圖）

影片由女兒拍攝，見到當時車廂擠滿乘客，聽到有阿婆正在訴斥樓主女兒，「你們也會老的一天，如果你的長輩你什麼感想？」。阿婆一直說話，女兒忍無可忍反駁「就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座」。阿婆聞言指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座」，之後沒有再出聲，車廂回復平靜。

女生1句反擊獲激讚

樓主補充，阿婆一開始指摘其女兒「沒教養」，「她（阿婆）說受傷又怎麼樣，就是要我女兒起來讓她老人家坐」，由於阿婆「一直碎念」，女兒才會拍下影片，「她到家時委屈的都哭了……我不在現場，這是女兒錄得影片，但我安慰我女兒他已經很勇敢地為自己發聲雖然她聲音都在顫抖了」。

阿婆一直說話，女學生忍無可忍反駁「就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座」。（影片截圖）

車廂回復平靜。（影片截圖）

樓主又感謝有2名乘客幫忙保護女兒「不被阿嬤照到學號」，也感謝旁邊同校同學暖心送上糖果「要我女兒不要不開心」。

網民批阿婆離譜：倚老賣老絕不讓位

網民看過影片紛紛批評阿婆行為離譜，力撐女學生「做得好」，「我也是媽媽想到自己沒能在現場保護她一定很心疼，但女兒懂得堅持自己的立場保護自己，真是委屈她了 」、「真的是會被這些老而不氣死，妹妹委屈了！」、「遇到老人我會讓座，但倚老賣老的老人我絕對不會讓位」、「這種欺負人的老人家太過分了」。

也有網民建議反擊，「有車號，跟女兒應該知道幾號路線跟大概幾點幾分上車搭乘，雙北公車內通常都有監視器裝在車內，想要的話，可以到該車總站打110要求看車內監視器」、「踩腳就踩回去，告死這個阿婆，講話就很顧人怨」、「直接請司機開到警察局處理才對，妹妹受委屈了」、「這種人就是欺善怕惡，我會吼到讓整車人都聽得到」、「套一句她說的『台灣教育失敗』，才會有這種刻薄的老人」。