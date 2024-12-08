懶妻瘋狂購物不做家務　富貴癌夫崩潰離婚　她要錢要樓下場慘了

夫妻理應同甘共苦，家務和開支都不應由一方獨自承擔。惟台灣1名年薪高達430萬新台幣（約110萬港元）的富貴人夫，婚後不但要每月給予妻子巨額家用，而且購買數間房子登記在她名下。原本以為妻子生活獲得保障後，可以安心在家照顧子女，豈料妻子整天忙於購物，非但完全不做家務，連小孩都不願照顧，導致他下班後仍要處理家務。其後人夫罹癌，但患病期間妻子仍苛索無度，他忍無可忍決定離婚，惟妻子提出巨索償，要錢要樓又要車。法官審理後判准雙方離婚，女方更要歸還1,189萬7,029新台幣（約303萬港元）。



張女被指整天忙於購物，完全不做家務，連小孩都不願照顧。（示意圖/gettyimages）

人夫放工後兼任全職「家庭主夫」

根據判決書，陳姓男子在新竹科技公司擔任高級主管一職，年薪高達430萬新台幣（約110萬港元），他和張姓女子在2015年結婚，育有2名子女。張女婚後未有外出工作，由陳男負責賺錢養家，陳男同意每月向妻子提供「家用」，甚至購買數間房子登記在妻子名下，以為妻子可以安心留在家中照顧子女。

但張女無心打理家務，更毫不節制購買衣物和奢侈品，在家中各處擺放雜物，而且不願打掃，完全沒有理會環境衛生的問題，令到陳男下班回家後，兼任全職「家庭主夫」做家務，且同時要照顧子女生活起居飲食，承受龐大生活壓力，多年來他嘗試與妻子溝通，但情況未有改善。

陳男確診患上癌症，需要接受化療，但張女繼續網購衣物，不但踢丈夫房門，索取生活費用，甚至要求丈夫交出地契和房契，揚言若不照做，就會控告對方。（示意圖/gettyimages）

罹癌後妻子少關心 繼續苛索金錢

雙方於2022年開始分房睡，陳男隨後確診患上癌症，需要接受化療，沒有體力和妻子發生性行為，1年只有1至2次，2024年全年完全沒有性生活。

但張女經常徹夜不眠，又繼續網購衣物，不但踢丈夫房門索取生活費用，甚至要求丈夫交出地契和房契，揚言若不照做，就會控告對方，陳男忍無可忍，決定離婚。

張女去年2月更換大門門鎖，導致陳男無法入屋，陳男要外出租屋暫住。（示意圖/gettyimages）

女方換鎖 男方被迫在外租屋

雙方商議離婚期間，張女要求陳男將雙方名下不動產和男方名下其中1輛汽車轉贈給她，並要求由陳男負擔貸款至2名子女成年，每月支付4.4萬新台幣（約1.1萬港元）撫養費，陳男不滿張女獅子開大口，最終雙方無法達成離婚協議。

更誇張的是，張女去年2月更換大門門鎖，導致陳男無法入屋，即使報警求助，張女不願開門，令到陳男要在外面租屋暫住。

法官判准雙方離婚，同時要求張女必須歸還1,189萬7,029新台幣（約303萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判處女方歸還千萬巨款

案件在新竹地院審理，張女辯稱，由於不時發生保母虐嬰事件，所以拒絕聘請保母，子女自出生至學齡前均由她親自照顧，但她需要休息時間，陳男亦同意下班後分擔家務包括照顧子女，張女父母亦曾幫手照顧孫仔孫女，並非由陳男獨自承擔家務。

但法官沒有接納張女證供，認為她沒有積極彌補婚姻裂痕，分居至今都未有提出實質修復婚姻具體方法，判准雙方離婚，同時要求張女必須歸還1,189萬7,029新台幣（約303萬港元），案件可以上訴。

（綜合）