最快再婚？「前夫」離婚2天急娶女友　大伯傻眼踢爆1事　人妻怒告

離婚2天即娶新歡，正常人都會懷疑是早有預謀！台灣基隆1名人妻提出訴訟，稱在丈夫的逼迫下簽署離婚協議書，豈料「離婚」僅2天，前夫就與女友登記結婚，事後大伯主動向她表示沒有擔任2人的離婚證人，而且沒有在離婚協議書簽名，故人妻相信自己與丈夫的婚姻仍然有效。人妻怒斥丈夫明顯是想展開婚外情，怒告對方索償60萬新台幣（約15萬港元）。法官經審理後，判處男方需賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



人夫多次向妻子表達離婚念頭，甚至逼迫妻子簽署離婚協議書。（示意圖/gettyimages）

人夫持離婚協議書迫妻子簽名

據了解，涉事夫妻於2016年結婚，育有1名孩子，人夫於2021年多次向妻子表達離婚念頭，直至翌年3月，人夫手持離婚協議書到人妻的工作室，該張離婚協議書的證人欄位已有另外2人簽署，其中1人正是人夫胞兄，即人妻的大伯。人妻表示受到丈夫逼迫，唯有簽署離婚協議書，繼而和對方前往戶政事務所辦理離婚登記手續。

離婚僅2天後，男方就與女友辦理結婚登記手續。（示意圖/gettyimages）

人夫向他人發訊息預告離婚

女事主事後得知「離婚」僅2天，前夫就與女友辦理結婚登記手續，其後大伯主動向她表示，不但沒有同意擔任其離婚證人，而且沒有在離婚協議書上簽名。女事主更發現丈夫在「離婚」前，曾透過LINE向其他人發送訊息，表示「我（丈夫）禮拜五要跟你嫂嫂（女事主）辦（離婚）登記…我先想辦法跟我女友，還有她的家人說明狀況」。

法官裁定人夫賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

人妻稱與丈夫婚姻仍具法律效力

女事主堅信自己和丈夫婚姻仍然具有法律效力，丈夫卻和其他人展開婚外情，於是告上法庭，向丈夫索償60萬新台幣（約15萬港元），同時希望證實其妻子身份，以及丈夫和女友的婚姻無效。丈夫接獲法院通知，卻未有到庭辯護，而且沒有呈上相關法律文件。

案件在基隆地院審理，法官認為人夫稱呼小三為「女友」，明顯超出一般交友關係，嚴重損害人妻的配偶權，考慮到雙方身份和受害程度等因素，裁定人夫賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）