85歲阿伯將22歲網紅女友寫入遺囑！她病房熱舞爆這句話　網民心寒

男友躺在醫院，女友卻在病床旁勁歌熱舞？雖說年齡無礙戀愛，但有誰相對這對爺孫戀情侶是真愛？加拿大1名22歲性感網紅近日拍攝影片，吹噓其85歲男友將她寫到遺囑內，確保她能繼承遺產，她竟興奮地在男友病床旁熱舞，甚至開玩笑問「我應該拔掉插頭嗎？」，似暗示要拔掉男友的醫療器材插頭。



女網紅1句話令網民感到心寒，紛紛炮轟她是「拜金女」、「無恥」。雖然女網紅其後再上傳其他新影片，顯示男友已好轉出院，但網民們並不買帳，更建議男方盡快1撇清關係。



加拿大多倫多22歲女網紅奧羅拉（Bronwin Aurora）平日除了分享清涼照片，也會拍片分享與85歲男友「爺孫戀」的日常。（「bronwinaurora」IG影片截圖）

男友床邊拍片慶祝而爆紅

綜合外媒報道，加拿大多倫多22歲女網紅奧羅拉（Bronwin Aurora）一向走性感路線，除了在多個社交平台設立帳戶，也兼任情色平台OnlyFans模特兒。而她平日除了分享清涼照片，也會拍片分享與85歲男友「爺孫戀」的日常。

早前奧羅拉的男友入院，而奧羅拉卻在男友病床旁拍攝影片，吹噓對方已將她加入遺囑，確保她能繼承遺產，她因而在網上爆紅。

奧蘿拉得知男友把她寫進遺囑後，興奮得站在男友的病榻旁手舞足蹈，投入地扭臀熱舞。（「chloekaaja」TikTok影片截圖）

奧蘿拉得知男友把她寫進遺囑後，興奮得站在男友的病榻旁手舞足蹈，投入地扭臀熱舞。（「chloekaaja」TikTok影片截圖）

親吻男友後興奮扭臀熱舞

從奧蘿拉上傳到社交平台TikTok的影片可見，她先彎腰似是親吻了男友臉頰一下，之後就興奮得站在男友的病榻旁手舞足蹈，投入地扭臀熱舞，面上洋溢着笑意，但男友卻病懨懨地躺在床上，面無表情地看着她。奧蘿拉在影片加入字幕稱已被男友加入遺囑，甚至開玩笑問「我應該拔掉插頭嗎？」，似是暗示要拔掉男友的醫療器材插頭。

影片雖是在10月時上傳，但近日卻被轉載到Libs of TikTok帳號，並在短短2天內間有超過120萬次觀看次數。網民除了談論奧羅拉與男友的年齡差距，更批評她在男友病床前的輕佻態度，怒斥她是「拜金女」、「無恥」，又有人表示「我希望他（奧羅拉的男友）的子女可以看到影片，並取得所有遺產」。不過，亦有部份網民懷疑是擺拍，猜測奧羅拉故意製造話題，以取得流量獲利，而男友只是配合拍攝。

奧蘿拉的男友似乎身體有所好轉，能拄着拐杖站起來看她在鏡頭前跳舞。（「chloekaaja」TikTok影片截圖）

奧蘿拉獲男友送贈2萬加元（約11萬港元）的珠寶，開心詢問粉絲「我該如何報答他？」。（「bronwinaurora」IG影片截圖）

堅稱與男友真心相愛

儘管奧蘿拉爆紅了，但網民罵聲連連，紛紛留言聲討她。而她面對網民質疑，奧蘿拉堅稱與男友真心相愛，並非因為金錢而在一起，而她亦認為年齡並不是問題。

獲男友送贈值11萬港元珠寶

而她在11月更新的影片中，可見奧蘿拉的男友似乎身體有所好轉，能拄着拐杖站起來看她在鏡頭前跳舞。而另一段影片中，奧蘿拉與男友身處珠寶店內，男友為她購買了2萬加元（約11萬港元）的首飾，而她擁抱着男友，並在字幕處詢問粉絲「我該如何報答他？」。惟這些影片下方總是有網民留下負面言論，「看完我只感到噁心」、「做的一切就是為了他的錢吧？」。

（綜合）