失婚大叔陷忘年網戀！拿阿媽棺材本飛大馬找女友　後續驚人展開

網戀騙局不斷，但仍然有許多人深陷其中！內地重慶1名51歲失婚大叔經社交平台認識了1名自稱28歲的馬來西亞女網友，被她的年輕貌美迷倒，發展出了「忘年網戀」。交往期間，2人從來沒有視訊通話，只靠語音、照片等聯絡感情。近日因女友鬧脾氣要找新男朋友，大叔擅自拿走母親7,000人民幣（約7,661港元）「棺材本」，趕往馬來西亞找女友「箍煲」。沒想到，當他找到女友影片中的地址時，竟被告知「沒有這個人」！大叔驚覺受騙，於是報警求助。而令人驚奇的是，事件發展到後面，竟然連該住址的業主也報警求助！



內地重慶1名51歲失婚大叔經社交平台認識了1名自稱28歲的馬來西亞女網友，他拿母親積蓄去當地尋人不果，驚覺墮入網戀騙局。（GettyImages）

網戀逾一年從未視像通話

綜合馬來西亞媒體報道，中國重慶51歲失婚男楊正兵於去年2月13日經社交平台抖音認識女網友「琪琪」，她自稱28歲，居住在馬來西亞，從事房產事業。雖然楊正兵表明自己是個50多歲的大叔，但琪琪表示「喜歡大叔」，不但不介意年齡相差20多歲，也不在乎楊正兵坐過牢和離婚有孩子的過去。

楊正兵坦言迷戀琪琪年輕貌美又不嫌他窮困潦倒，於是和她發展出忘年戀。網戀1年多期間，他們就像普通熱戀情侶般天天透過微信聊天及語音對話，但從來沒有視訊通話過。

楊正兵坦言迷戀女友琪琪「年輕貌美」，又不嫌他窮困潦倒。（示意圖／GettyImages）

飛到大馬住址「查無此人」

楊正兵指，琪琪近日鬧情緒，發脾氣說要找新男友，態度轉變令他心急如焚，遂擅自拿走母親7,000人民幣（約7,661港元）積蓄，趕去馬來西亞找女友。他於8月21日下午由重慶坐飛機到馬來西亞，不過尋找女友之路並不順暢，因當他去到女友所說的住址時，發現並不正確。

楊正兵於是翻看女友的影片，且與網約車司機一起辨認區域，又到警局查詢，最後在路人指導下，終於在晚上8時左右在拉美士找到和影片一樣的住所。惟楊正兵上門尋人時，竟發現屋內有1名男童，男童表示家中沒有「琪琪」這個人，而男童母親也出來將楊正兵趕走。

大叔驚覺受騙急報警

楊正兵驚覺受騙，於是前往當地警局報案。他表示「琪琪」曾許諾如果他到馬來西亞的話，會承擔他一切費用，目前他自覺蒙受損失及被迫滯留當地，因此決定報警。從他的報案口供指，憑着過往收到的照片及影片作證，認為所尋獲的地址就是「琪琪」住家，甚至指屋內女子可能就是其女友本人。

楊正兵飛到馬來西亞找女友，然而到達影片中的地址時，竟被告知「沒有這個人」。（GettyImages）

大叔曾被懷疑「與駭客串通」

當地警方於8月23日下午5時30分左右，陪同楊正兵前往影片中的單位，並向屋內的張姓夫婦及兒子了解案情。對於楊正兵報警之事，張氏夫婦甚是不解。

52歲的張太太指由於現今騙案頻生，因此當張先生在21日晚上手持影片來找人時，她不敢承認影片中的是她的家，而她在看到自己也出現在楊正兵展示的照片及影片後，才發現手機被駭，她甚至曾懷疑楊正兵「與駭客串通」。而翌日楊正兵再找上門時，她亦好言相勸，「沒想到他先報警」。張先生則指，見到楊正兵自22日起已在他屋外徘徊並進行拍攝，他深感不滿，正想了解其意圖，沒想到楊正兵就報警稱受騙。

楊正兵向當地媒體展示報案文件。（網上圖片）

單位內夫婦報警證清白

在警方陪同下，楊正兵展示手機中的「琪琪」語音與影片讓張氏夫婦辨認，不過張氏夫婦否認家人與楊正兵曾通訊，亦否認女兒曾與對方聯絡。經翻查，張太太指其微信帳號於8月16日一度遺失，但她當時並未為意，直至楊正兵找上門，她才開始懷疑有駭客將其資訊盜走。由於楊正兵持有張氏夫婦的家庭住址及女兒照片等訊息，張氏夫婦感到不安，因此在警方建議下，也在23日傍晚到警局報案。

張先生強調他們與楊正兵受騙的事情無關，「一個不認識的人從中國來，又不是我們害他。他要相信網絡，我們也沒有辦法。我們做事對得起良心，沒有做壞事」。

遠道而來找愛人的楊正兵看到事件的後續發展感到非常崩潰，表示只想要尋找真相及得到道歉。他稱原本想早些回國，但因近日機票價格高昂，現已買了9月4日的回國機票。他亦輾轉找到當地議員陳宗求助，陳宗指如有需要可以協助安排交通助楊正兵回國，也可幫忙向中國駐馬來西亞大使館聯絡。

（綜合）