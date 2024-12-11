推BB行馬路！女子這樣做迫九巴慢駛　網民批危險︰唔好害小朋友！

BB車都係車，可以在馬路行走？網上瘋傳1張照片，顯示1輛九巴晚上在馬路行駛時，前方馬路範圍卻有1名女子推着嬰兒車，車上有1名女童。由於嬰兒車霸佔了路面，九巴被迫慢駛「跟機」，以免誤撞女子與嬰兒車。



目擊事件的市民表示，圖中女子行走一段路，隨後才被人提醒，「到最後先上返行人路」。許多網民批評女子的行為危險「當條路佢㗎？」、「個小朋友係無辜㗎」、「當BB車真係車？」。



當時九巴正在轉彎，1名女子推着嬰兒車走入馬路範圍，一手推車，另一隻手則拿着手機正使用，嬰兒車上有1名女童，九巴駛近時被迫減慢車速。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

女子一邊推嬰兒車、一邊使用手機

樓主將2張相片上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，可見現場行車路設有雙黃線，第1相片已縮小處理，當時九巴正在轉彎，1名女子推着嬰兒車走入馬路範圍，一手推車，另一隻手則拿着手機正使用，嬰兒車上有1名女童，九巴駛近時被迫減慢車速。

樓主表示「小姐你想去邊？喺雙黃線嗰度開始被巴士推到落路口」，最後女子被人提醒才返回場行人路。大量網民留言批評該女子行為極危險「唔好害小朋友」，「大地任我行」、「上返行人路啦」、「生仔要考牌系列」。

雖然女子認為推嬰兒子的女子應是女童的母親，但有網民則認為可能是外傭，是她們不熟悉香港環境所致，呼籲僱主多加留意。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）