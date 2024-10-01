激過關愛座│後生仔港鐵搭𨋢　港媽斥爭位公審：我推BB車　1句更狂

繼「關愛座」變成「批鬥座」後，後生仔坐降機也變成「批鬥𨋢」？有港媽於社交平台發相發文，指推着BB車的她在北角港鐵站內想乘搭升降機，惟有後生仔排在其前方，她不滿對方年輕卻「爭」升降機，於是拍下照片公審，「我推住BB車係唔可以搭電梯（扶手電梯）啫，唔係我都答（搭）咗啦 」。



不過樓主公審不成，反被網民「圍攻」批評，「好多肉眼睇唔到嘅傷你又知？架𨋢人人都排得來用嘅」、「推BB車大X晒？唔畀人哋有隱疾？」、「大癲，估唔到繼批鬥座之後，又有批鬥𨋢隆重登場」、「搭的士啦X你老X，咁X樣都X得入」。



有港媽於社交平台發相發文，指推着BB車的她在北角港鐵站內想乘搭升降機，惟有後生仔排在其前方，她不滿對方「爭」升降機，於是拍下照片公審。（threads）

港媽公審後行仔「爭」升降機

後生仔不可以乘搭升降機？該港媽於社交平台threads發相發文，留言「唔明啲青年人點解要同人哋爭𨋢嘅，我推住BB車係唔可以搭電梯啫，唔係我都答（搭）咗啦」。

從樓主上載相片見到，她當時在港鐵北角站等候升降機，前方有不少人正在排隊，而排在樓主前方的是1名穿綠色短袖上衣年輕男生，估計樓主就是說該男生「爭」升降機。

帖文引網民關注，紛紛批評樓主公審的行為。（threads）

網民鬧爆：後生唔可以搭𨋢？

帖文引網民關注，紛紛批評樓主公審的行為，「唔可以等下一部（升降機）咩？ 點解你有BB車要畀你入先？因為你趕時間？趕時間又唔早啲出門？你問題咁關佢咩事呀？」、「恃老賣老啲frd」、「 憑咩覺得全世界要圍住你轉」、「後生做乜都錯」、「後生就唔可以搭𨋢？」、「好多肉眼睇唔到嘅傷你又知？架𨋢人人都排得來用嘅」、「又唔係打尖做乜唔得？」、「推BB車大X晒？唔畀人哋有隱疾？唔想有人同你爭咪自己揸車囉」、「搭的士啦X你老X，咁X樣都X得入」、「大癲，估唔到繼批鬥座之後，又有批鬥𨋢隆重登場」、「自私嗰個係你呀」。

也有網民指出，港鐵升降機有分「優先隊」，毋須公審，「其實係有條優先隊畀輪椅或有需要人士，你有需要咪企前啲實入到去，唔使下下都公審人，好無品」、「下次可以直接排最前，因為老人家、BB車優先」。

相關報道：男人必須站着！軍裝大媽3秒狂揼5拳 毆後生仔迫讓座 揭背景驚人

讓座問題經常引起爭議，網傳內地廣州地鐵上演「軍裝大媽」迫年輕男生讓座的影片，大媽聲稱「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站着，女人坐着」，但因男生堅持不動，反嗆大媽「在中國車廂內大放厥詞」及爆粗相向。大媽盛怒下動粗，右手扯髮左手出拳，3秒內狂毆男生5拳，旁邊男乘客看不過眼阻止，地鐵職員亦到了解，其時大媽仍想動手，但最終被帶離車廂。該大媽事後被起底，驚揭她竟擁有超強背景，是坐擁千萬身家、經營多家公司的女企業家，事發時有醉意，疑酒後失態作出暴力行為。



據了解，該影片早於去年3月已在網上流傳，而涉事大媽事後被行政拘留10天及罰款500人民幣（約558港元），近日影片再度被翻傳，再度引來媒體報道及網民熱議，



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軍裝大媽3秒內狂毆年輕人5拳，而且拳拳打頭。（網上影片截圖）

軍裝大媽3秒內狂毆男生5拳逐格睇：