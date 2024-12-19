旅發局《城寨》電影展覽移師啟德升級沉浸式體驗　力推電影旅遊

近年港產片屢有佳作，創下票房佳績之餘，同時衝出國際揚威海外影展！不少人都認為，透過港產片展示香港軟實力，是說好香港故事其中一個最佳方法。而香港旅遊發展局（旅發局）就致力將電影文化與旅遊結合，透過向經典港產片致敬時，從中軟銷香港特色，吸引環球旅客訪港。



近期在網上引起熱話、人潮不絕的「走進香港，走進香港電影」《九龍城寨之圍城》電影展覽，旅發局亦有份主辦。展覽第一階段已在香港國際機場圓滿展出，最近進入第二階段，並移師至啟德AIRSIDE展覽，展期由即日起至明年4月13日。同場增設5大全新打卡位，以1比1還原戲中跌打舖、漫畫攤等多個經典場景，更融入電影對白和城寨特色聲效，主打沉浸式體驗，創造真正「走入」寨城感覺。



翻查資料發現，為推動電影旅遊發展，旅發局近年多項工作亦與電影有關。包括邀請多名亞洲著名導演創作以香港為主題的微電影，運用鏡頭訴說香港故事。集結香港電影業界力量，邀請一眾著名香港演員、導演，重新演繹多部經典港產片精彩時刻，希望帶動全球戲迷跟著電影步伐探索香港，發掘旅遊新趣。



旅發局「走進香港，走進香港電影」《九龍城寨之圍城》第二階段展覽現於啟德的AIRSIDE商場展出，展期至明年4月13日。（蘇煒然攝）

《九龍城寨之圍城》電影全球票房近10億港元

霓虹燈牌、懷舊士多、吵雜後巷，「老香港」魅力不時出現於國際電影和遊戲當中，香港電影《九龍城寨之圍城》掀起一股城寨熱潮，電影佈景道具逼真還原八十年代的「九龍寨城」，全球票房近10億港元，更將代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，足證電影獲得各方認同。為推廣這股香港獨有電影文化韻味，旅發局早於10月在香港國際機場展出首階段《城寨》電影展覽，還原多個精緻美術場景，展覽期內吸引大批市民旅客打卡及好評。

《城寨》第二階段電影展覽埋藏了不少電影彩蛋，市民更可以跟「城寨叉燒飯」打卡。（蘇煒然攝）

移師啟德AIRSIDE 主打沉浸式室內體驗

第二階段電影展覽近日移師至九龍城啟德的AIRSIDE商場，今次旅發局、南豐集團AIRSIDE、文創產業發展處與電影出品方，聯手將展覽全面升級，主打沉浸式室內體驗，採用開放式設計，參觀者可以走入電影中的茶檔、龍捲風的理髮店等經典場景，製作團隊特別將電影內的演員對話及聲效融入展覽不同場景，讓旅客與市民猶如置身寨城之中。

《城寨》第二階段電影展覽主打沉浸式體驗，入場人士會經過電線水管縱橫交錯的後巷再走入室內場景，了解戲中角色和當時寨城生活情況。（蘇煒然攝）

+ 7

展出多個電影未收錄的隱藏彩蛋

今次除了有機場展覽中的四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等，更增5大全新打卡位，漫畫攤、裁縫店、鞋匠店、牙醫診所和跌打舖，入場後更可發掘電影未有收錄的隱藏彩蛋，如演員戲服及專為這次展覽製作的電影微縮模型。展覽外亦增設電影周邊攤位，有懷舊玩具之餘，還可品嚐戲中城寨叉燒飯。

從陰暗後巷、往日高掛的霓虹燈牌，旅發局期望旅客和市民在兩階段展覽中跟隨電影步伐發掘更多歷史與文化，親身體驗銀幕外的香港精彩時刻。

財政司副司長黃偉綸（中）、文化體育及旅遊局副局長劉震 （右二）、香港旅遊發展局主席彭耀佳（左二）、寰亞傳媒集團主席林建岳 （右一）和南豐集團香港地產處執行董事許謙讓（左一）一同主持《九龍城寨之圍城》電影展覽啟動禮。（蘇煒然攝）

財政司副司長黃偉綸出席傳媒預覽時表示：「《九龍城寨之圍城》第二期展覽移師九龍城啟德，並加入新元素，增設多個新場景，讓更多市民可以近距離欣賞到電影幕後的用心製作，加深對香港電影的認識，尤其是美術設計及佈景道具方面的精湛工藝。」

旅發局主席彭耀佳博士表示：「旅發局致力透過電影宣傳本地旅遊。《九龍城寨之圍城》展覽之前於香港國際機場成功舉辦。我們今次除了豐富展覽內容、新增更多打卡位外，同時增設一系列電影周邊商品攤位，讓市民旅客即場品嚐電影故事中的美食、購買電影紀念品，帶動消費。」

旅發局力推電影旅遊 助亞洲電影來港拍攝

深度遊是全球旅遊趨勢，旅發局除了透過《九龍城寨之圍城》電影展覽帶出的老香港文化魅力，去年起亦策展多項工作推廣香港電影旅遊，吸引旅客來港，包括協助國際電影來港取景及提供建議、邀請亞洲及香港名導演親自創作以香港為主題的微電影及紀錄片，向世界展示香港中西文化匯聚的獨特之美。

亞洲浪漫愛情電影《Under Parallel Skies》

去年7月，旅發局協助亞洲浪漫愛情電影《Under Parallel Skies》在九龍城、大澳、坪洲、星光大道等景點拍攝，該電影由泰國熱爆電視劇《只因我們天生一對》男星Win Metawin和菲律賓十大美人之一演員兼歌手Janella Salvador主演。旅發局提供了電影取景點及內容方面給予建議，希望讓全球觀眾看到香港獨有的文化元素。（旅發局提供圖片）

推出微電影系列《亞洲名導的香港景深》

旅發局去年11月推出微電影系列《亞洲名導的香港景深》，邀請3名著名亞洲導演，包括《出貓特攻隊》泰國導演納塔屈彭皮里亞、菲律賓導演 Cathy Garcia-Sampana 及《犯罪都市》南韓導演姜允成，親自創作3套以香港為主題的微電影。微電影成為「香港亞洲電影節2023」參展電影，於香港公映2場後，分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映，並於亞洲區內電視及網上串流平台播放。

泰國 - 《姊妹》

泰國電影《出貓特攻隊》導演納塔屈彭皮里亞執導，講述泰國演員Cris Horwang和Ploi Horwang 兩親姐妹來港尋人找病重父親的故事，導演故意少用近鏡，將廣闊鏡頭捕捉香港特色酒吧和街道的迷人夜景。

菲律賓 - 《緣份擲公字》

繼得獎電影《你好・愛・再見》後，菲律賓導演Cathy Garcia-Sampana再次執導以香港為背景的愛情片，更是她個人首部微電影，由Instagram坐擁390 萬粉絲的螢幕情侶Alexa Ilacad及菲律賓新生代男演員KD Estrada主演，遊走西九文化區M+、西貢壁畫街等多個香港文藝景點，展示香港建築的線條美。

南韓 - 《香港・夢旅情》

南韓動作鉅獻《犯罪都市》導演姜允成和女團Wonder Girls 成員禹惠琳及男團2PM成員黃燦盛帶來的奇幻小品，受失眠所困的惠琳覺來時穿越到1881年的香港，在中式帆船張保仔號、港式茶記等地重新邂逅昔日曖昧對象，燦盛更即學即煮，做出富港式茶餐廳風味的炒麵。

與電影業界合作打造《香港經典 光影重塑》紀錄片

旅發局今年亦推出「香港光影漫遊」，集結多位香港電影人合力打造電影紀錄片《香港經典 光影重塑》，向香港經典電影致敬同時，帶動全球戲迷跟著電影步伐探索香港，發掘旅遊新趣。

電影紀錄片《香港經典 光影重塑》去年於M+戲院舉行香港首映禮。（旅發局提供圖片）

《香港經典 光影重塑》以6大港產片分類，包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝作為靈感，配合香港旅遊熱點，邀請夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民等執導六條合共60分鐘的短片，多位著名演員如張艾嘉、洪金寶、林家棟、莫文蔚、Twins 蔡卓妍和鍾欣潼亦擔當短片主角。

動作類短片《黑玫瑰對黑玫瑰2023》，由谷垣健治執導，鍾欣潼（圖左）、蔡卓妍（圖右）、關智斌主演。（旅發局提供圖片）

旅發局邀請了逾40個國家及地區的電影業界代表出席啟動禮，率先欣賞《香港經典 光影重塑》，電影5月份於法國康城影展「電影市場」作全球首播，6月亦搬上了香港大銀幕，於西九文化區M+戲院舉行首映，安排了8場免費公映場次，讓市民搶先看。

同時旅發局推出了香港電影旅遊指南，向旅客介紹多部經典電影相關的體驗活動，例如走入深水埗鴨寮街音響店，重現《無間道》梁朝偉和劉德華相遇的經典畫面，方便影迷「朝聖」。