無屍謀殺案！山口組前成員狠殺愛女前男友　鋸骨機分屍細節極心寒

日本曾發生「無屍謀殺案」，24歲死者慘被「鋸骨機」分屍，案件近日再被網民翻出瘋傳！當地1名曾是黑幫「山口組」成員的父親，因不滿女兒的前男友在分手後仍使用女兒名下的手機，於是偕另1名男子到女兒前男友工作酒吧找晦氣，雙方先是口角繼而動武。女子父親狂毆男方，然後用酒精灑到對方身上再點火，更將他五花大綁在馬桶上。



女子的父親最終用繩把男方勒死，然後將屍體運送到其經營的冷凍吞拿魚公司，再將屍體丟進切吞拿魚用的「鋸骨機」內分屍，並送到焚化廠處理，成功毀屍滅跡。涉案父親最後捕，雖然未能尋獲死者屍體，但案作經審訊後，法官裁定被告謀殺罪成，重判他入獄20年。案件於2016年發生，在2022年審結，近日再度在網上瘋傳。



24歲死者伊藤龍成被前女友的父親尋仇及殺害，屍體更被丟進「鋸骨機」分屍。（網上圖片）

不滿男方在分手後仍使用女兒手機

綜合外媒報道，事發於2016年，身為山口組前成員的55歲島田一治，被控殺害愛女的前男友，即24歲男子伊藤龍成。島田一治不滿2人分手後，伊藤龍成仍使用女兒名下的手機，於是夥同另1名男子（簡稱「A男」）到日本埼玉縣川口市1間酒吧，向伊藤龍成找晦氣。

將女兒前男友拖入廁所狂毆

島田一治與伊藤龍成因為手機問題爆發口角，2人其後動武，島田一治怒火中燒，將伊藤龍成拖進廁所狂毆。伊藤龍成被毆至重傷。但島田一治未有停手，竟往其身上及頭上狂灑酒精，然後點火，令他身體燒傷。島田一治再聯同A男將伊藤龍成五花大綁在馬桶上，強迫他服下安眠藥。

法官怒斥島田一治完全罔顧人命，重判他入獄20年。（GettyImages）

用繩將死者勒斃

與島田一治同行的A男見到事情一發不可收拾，2人曾討論該如何處理「後續」事宜，最終決定殺死伊藤龍成，以求令他安靜下來。2人將伊藤龍成搬出廁所後，由島田一治用繩將他勒死，其間伊藤龍成曾失禁，最氣身亡。據報道，殺人後A男曾抱着屍體唸誦佛經。

用「鋸骨機」分屍再送到焚化廠毀屍滅跡

2人因擔心長時間的襲擊會被人發現及報警，決定將屍體運到其經營的冷凍吞拿魚批發公司毀屍滅跡，把屍體丟進切吞拿魚用的「鋸骨機」分屍，再送到焚化廠處理。警方在調查此案時，由於無法掌握屍體的線索而困難重重。

法官：被告本來可以不殺人

島田一治被捕後，一直只承認曾毆打伊藤龍成，堅決否認謀殺，而埼玉地方法院根據現場證人供詞，認為證詞與事件過程一致，包括襲擊的細節以及殺人的情況，因此在沒有屍體的情況下判謀殺罪成。

案件於2022年12月20日裁決，法官表示，「襲擊發生後，被告本來可以不殺人，但他卻選擇殺死對方，以讓死者永遠沉默，這種反社會的決定，完全是罔顧人命」，最終判被告監禁20年。