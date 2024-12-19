神不保佑！騙徒相約交收　廟內合十祈禱求順利　下秒步出報應來了

正所謂「天網恢恢，疏而不漏」，做壞事的人就算祈求神明保佑都沒用，要來的報應總會來！台灣1名男子因誤墮網上詐騙，匯款「投資金」後一直沒有獲利，終於驚覺受騙，於是與當地警方聯手，相約面交「投資金」引誘騙徒現身，趁機讓警方將對方緝拿歸案。



不過令人詫異的是，原來17歲的騙徒十分誠心，為了確保「收錢」過程順利，居然選擇在廟宇附近進行交易，他事前還特意到寺廟參拜，「雙手合十、虔誠祈禱」祈求過程順利，可惜「舉頭三尺有神明」，加上警方早已盯着他的舉動，所以他才剛步出廟宇門口，便立刻便被警方逮捕，可謂「報應話嚟就嚟」。警方在行動中拘捕另1名在場徘徊的黑衣男子，同時在少年身上搜出俗稱「喪屍煙彈」或「太空油」的依托咪酯（電子煙油）。



台灣有騙徒約受害人到廟宇附近面交「投資金」，於交收前更到廟內參拜，祈求收款過程順利，結果步出時即被捕。（網上圖片）

男子誤信網上投資廣告 匯款後驚覺受騙

綜合台灣媒體報道，當地有民眾加入投資群組遇騙，警方於是聯合受害人設局，將騙徒約出來面交「投資金」，趁機將犯人緝拿歸案。事緣當地警方於上月底發現，年約51歲陳姓工程師的網上交易出現異常，便立刻與對方聯繫，了解他是否曾加入投資項目。陳男透露，他在社交平台看到投資廣告，然後加入網上投資群組，並依對方指示投入資金，惟一直沒有獲利，才驚覺受騙。

受害人於社交平台看到投資廣告，加入投資群組，並依指示投入資金，一直沒有獲利才驚覺受騙。（示意圖／GettyImages）

與警方聯手假裝約騙徒面交「投資金」

警方之後與陳男聯手，相約騙徒以面交方式，稱會給予30萬新台幣（約7.2萬港元）「投資金」。至交收當天，即12月6日下午時份，騙徒與陳男相約於新北市竹林山的觀音寺附近碰面進行交收，而騙徒並未察覺其一切舉動已被警方看在眼內。

交易現場有另1名可疑男徘徊

從網上流出影片可見，身穿紫色上衣、戴着眼鏡的17歲少年準備跟陳男交易時，現場還有1名身穿黑衣的男子不斷徘徊，由於他形跡可疑，埋伏的警員見時機成熟，便立刻上前逮2人，同時質問他們在現場做什麼。17歲少年之後被便衣警員包圍，搜身後發現他身上藏有俗稱「喪屍煙彈」或「太空油」的依托咪酯（電子煙油）。

17歲騙徒交易前到廟宇參拜 祈求過程順利

警方交代指，涉案的17歲少年犯目前輟學，而他亦非首次犯案，他自11月加入詐騙集團後，已經賺了數萬新台幣，這次與被害人面交前，還特意選址在廟宇附近，他甚至在交收前，於廟內雙手合十、虔誠祈禱，希望神明可保佑他「收錢」過程順利。惟「舉頭三尺有神明」，做壞事終究難逃法網。少年和奶奶同住，奶奶得知孫子落網後緊急趕往警局，驚揭孫兒當上騙徒亦表示無奈。

警方查獲另一騙案 合共逮捕4名詐騙集團成員

至12月9日，警方進一步追查後發現，另1名陳姓女子同樣遇投資陷阱受騙，並已支付20萬元新台幣（約4.8萬港元）給詐騙集團。專案小組立即與被害人協調，安排與嫌犯進行面交交易，並成功執行攔截行動，並且拘捕2人。警方表示，此次行動共偵破2宗詐騙案件，共逮捕4名詐欺集團成員，並查扣多件犯罪證物，包括多台作案用的手機以及工作證。

警方檢獲騙徒作案的證物，包括手機以及工作證。（網上圖片）

（綜合）