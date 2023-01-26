笨賊！男子入屋爆竊偷酒飲醉到不省人事　遭警員搖醒人贓並獲拘捕

做賊也有專業態度吧？馬來西亞1名男子日前入屋爆竊，其間被屋內的洋酒所吸引而即場偷飲，沒料飲得酩酊大醉，躺於客廳內不省人事。屋主早上起來赫見陌生男子躺於地上即急急報警，最終警員到場搖醒男子將其拘捕。幸運的是，由於賊人早已飲醉，屋主未有蒙受其他財物損失。



馬來西亞1名男子日前入屋爆竊，卻因偷飲洋酒而醉倒，最終被到場警員搖醒拘捕。（fb「馬口吹水區」圖片）

事發周一年初二（23日）清晨6時許，馬來西亞馬口市1名冼姓菜農起床後，驚見家中一片凌亂，客廳竟有1名滿身酒氣的陌生男子，躺在地上呼呼大睡。冼男發現陌生男子身旁放有1個紙袋，內裏有兩把刀、兩支洋酒、手機及鎖匙等物品，而其廚房內則有1個已喝光的酒瓶，於是急急報警，並叫來屋苑的居民協會主席協助。

冼姓菜農起床後，驚見家中一片凌亂，客廳竟有1名滿身酒氣的陌生男子，於是急急報警。（fb「馬口吹水區」圖片）

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警員接報到場時，陌生男子仍然不省人事，並不斷打呼，直至警員不斷搖動他的身體才將他叫醒。原來男子半夜入屋爆竊，看到冼男家中的洋酒後被深深吸引，決定當場偷飲，沒料喝得酩酊大醉倒在客廳，一醒來便人贓並獲被捕。

由於賊人入屋不久便喝醉，冼男幸運地未有蒙受其他損失。警員事後在冼男寓所附近調查，發現其家後門未有關上，路邊則泊有1輛可疑電單車，同時於屋內廚房發現1對拖鞋，估計賊人爬牆再經後門進入單位犯案。