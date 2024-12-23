離婚揭2歲子非親生！綠帽夫怒索10萬禮金　妻被爆陀他人兒子出嫁

以為曾經擁有美滿婚姻，詎料離婚時才知道妻子早出軌兼白養了別人的兒子，實在是男人最痛！內地有人夫與妻子感情破裂而提出離婚，做DNA檢測時才發現養了2年的兒子並非自己骨肉，更揭發女方原來在婚前同居時出軌，兒子在2人結婚1周後出生，一直由夫家撫養。驚覺戴綠帽的離婚男怒告前妻，要求索回全部合共10萬人民幣禮金，另加撫養費及求精神損害等賠償。



法院認為妻子在婚前出軌並懷上別人的孩子，更誤導丈夫以為孩子是他親生，違反對婚姻的忠誠，存在重大過錯，判妻子須歸還禮金5萬人民幣（約5.4萬港元），同時按照每月1,500人民幣（約1,600港元）歸還丈夫支付的撫養費，並賠償2萬人民幣（2.1萬港元）的精神損害賠償金予丈夫。



丈夫與妻子感情破裂提出離婚，驗DNA才知2歲兒子非親生。（《BB來了》劇照）

妻子婚後稱感情破裂曾2次墮胎

海南省瓊海市法院的判決指出，原告人於2022年經朋友紹結識妻子，其後發展成同居關係，同年5月2人便舉行婚禮，丈夫支付彩禮及婚禮費用10多萬人民幣（10多萬港元），同年10月雙方辦理正式的結婚登記，而婚後1周妻子即誕下兒子，並交由夫家撫養。其後妻子曾2次懷孕，卻又進行終止懷孕手術（即墮胎），原因是聲稱2人婚前缺乏充份了解，導致婚後矛盾頻生，感情破裂。

男方憤而要求前妻須歸還全部禮金10萬人民幣（10.6萬港元）、每月3,000元人民幣（約3,200港元）的撫養費及10萬人民幣（約10.6萬港元）的精神損害賠償。（《香港愛情故事》劇照）

丈夫今年初提出離婚

丈夫終忍無可忍，今年初向法院提出離婚，並經法院進行DNA鑑定，發現兒子與自己沒有血緣關係。男方憤而要提告，求法前妻須歸還全部禮金10萬人民幣（10.6萬港元）、每月3,000人民幣（約3200港元）的撫養費及10萬人民幣（約10.6萬港元）的精神損害賠償。

法院認為被告在婚前出軌，違反對婚姻的忠誠存在重大過錯，因此須歸還禮金5萬人民幣（約5.4萬港元）、每月1,500人民幣（約1,600港元）的撫養費，並賠償2萬人民幣（2.1萬港元）的精神損害賠償金予原告人。（GettyImages）

妻子婚前出軌及懷孕

法院經審理裁決，指被告與丈夫未婚同居時已出軌，與他人發生性關係並且懷孕，之後更隱瞞此事實而與丈夫結婚，導致丈夫誤將妻子所生的兒子當親生子撫養。妻子破壞丈夫對婚姻關係的合理期望，影響和諧的家庭關係，導致夫妻感情破裂，更對丈夫及其家人的經濟及精神上造成損害。

妻子被判違反婚姻忠誠須賠償

法院認為妻子的行為違反了對婚姻的忠誠，存在重大過錯。綜合妻子的過錯程度、夫婦共同生活、婚內養育孩子的情況及當地習俗等因素，判妻子須歸還禮金5萬人民幣（約5.4萬港元），同時按照每月1,500人民幣（約1,600港元）歸還丈夫支付的撫養費，並賠償20000人民幣（2.1萬港元）的精神損害賠償金予丈夫。

（綜合）