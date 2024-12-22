鱷魚殺人！女子海邊洗腳遭4米巨鱷突襲拖入海　村民以1物「換屍」

印尼北蘇門答臘發生鱷魚咬人事件！當地1名女子在海邊洗腳時，突遭1條4米長的鱷魚襲擊，被咬住慘叫求救，其丈夫及村民聞聲趕至卻欲救無從，眼睜睜看着女子被拖入海中消失蹤影。



事隔約1小時後，鱷魚咬着婦人軟軟的身驅浮出水面，村民為求鱷魚鬆口，只好將大量死雞掉進海中，最終「換屍」成功，村民得以將婦人的遺體成功拉回岸上，並於事發當晚舉行葬禮。警方最終將鱷魚拖上岸並射殺牠。有當地官員呼籲政府採取行動，防止有村民進一步受到鱷魚攻擊。



46歲女子齊呼拉到海邊淺灘區洗腳時，遭4米長鱷魚突襲，被緊咬拖入海中，最終身亡。（網上圖片）

4子之母淺灘區洗腳遭鱷魚突襲

綜合外媒報道，死者為4子之母的46歲女子齊呼拉（Nurhawati Zihura），居於印尼北蘇門答臘南尼亞斯攝政區的巴圖島，事發於12月17日，齊呼拉因身體不適，冒險走入海邊的淺灘區洗腳，認為會感到好一點，就在此時1條4米長的鱷魚突然襲來，向齊呼拉張口噬咬施襲，她即時發出尖叫聲呼救。齊呼拉的丈夫及村民聞聲趕至，當時齊呼拉被巨鱷咬着不住翻滾掙扎，眾人欲救無從，只能眼睜睜看着鱷魚將齊呼拉拖入水中，其後失去蹤影，而海面則湧現大量鮮血，場面相當嚇人。

鱷魚將齊呼拉拖入水中消失無蹤，而海面卻湧現大量鮮血，情況相當嚇人。（影片截圖）

1小時後鱷魚再在海面出現，嘴裡仍咬著齊呼拉軟軟的屍體。（影片截圖）

鱷魚咬屍1小時 村民用死雞「換屍」

待1小時後，鱷魚再次出現於海面，嘴裡仍咬着齊呼拉軟軟的屍體。有村民憶述事發的經過，「鱷魚嘴裡叼着齊呼拉的屍體，我們便乘船出去，把死雞餵給鱷魚，這樣鱷魚就會吃雞而不是她」。村民用死雞拋向鱷魚，終於「利誘」鱷魚鬆口，成功以死雞「換回」齊呼拉的屍體。

村民設法將齊呼拉的屍體拉上船再運到岸上，晚上為她舉行了葬禮。而當地警察和士兵繼續搜尋鱷魚，在當日下午發現其蹤跡，將鱷魚拖上岸並射殺。

村民用死雞拋向鱷魚，終於「利誘」鱷魚鬆口，成功以死雞「換回」齊呼拉的屍體。（影片截圖）

村民感性命受威脅 官員籲政府採取行動

巴圖島分區負責人瓦烏（Kornelius Wau）籲政府採取行動，防止居民再受鱷魚攻擊，他表示當地有八成以上的居民以海洋為生，甚至大部分居民的定居點都在沿海地區，「他們經常在海裏洗澡，所以這（鱷魚）對我們來說是一個威脅，在這個鱷魚問題得到解決之前，我們仍面對可怕的處境，對居民的性命構成嚴重威脅」，瓦烏指已透過北蘇門答臘自然資源保護機構（BKSDA），要求北蘇門答臘省政府採取實際行動。

印尼10年爆千宗鱷魚咬人釀逾450人死亡

印尼是世界上鱷魚攻擊事件最多的國家，過去10年至少發生1,000宗事故，造成450多人死亡。（示意圖／資料圖片）

根據國際自然保護聯盟 (IUCN) 的數據，印尼是世界上鱷魚攻擊事件最多的國家，過去10年至少發生1,000宗事故，造成450多人死亡。