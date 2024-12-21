很多人用錯！日本醫學博士爆暖包「保暖黃金位置」：貼這裏全身暖

天氣嚴寒，不少市民都會使用暖包取暖，很多人都是把暖包握在手中，試圖驅散寒冷。然而，日本有醫學博士卻指出，將暖包放在手中取暖的方式其實是錯誤做法！他指出只需把1個暖包貼在「最暖黃金位置」的腰部，就能令全身上下到四肢末梢都快速變暖。



日本醫學博士福田千晶指將暖包放在手中取暖，並不能令身體暖和。（GettyImages）

暖包握在手心搓揉沒保暖效果

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏着可怕的危機！》一書提及，當氣溫驟降而需使用暖包時，不少人會將暖包緊握在手心搓揉，事實上這並不會有多大的保暖效果。因為暖包熱能只會集中在手部，身體其他部位仍然處於寒冷狀態，浪費了暖包的熱能又不能令全身暖起來。福田千晶指，想有效地使用暖包，應優先選擇貼在腰部，這樣全身都會回溫。

福田千晶建議將暖包優先貼在腰部。（GettyImages）

「保暖黃金位置」：腰部

選擇貼在腰部的原因，是因為肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官聚集在腰部周圍。當腰部暖和時，大腦就會釋放出放鬆信號，除了能讓身體放鬆之餘，又會將身體大量血液輸送運行至全身，並令到四肢末梢逐漸變暖。

使用暖包時不要長時間接觸皮膚，以免造成低溫燙傷。（資料圖片）

小心使用暖貼慎防燙傷

福田千晶又建議，除了腰部外，背部、頸部及腹部等部位，也能達到不錯的保暖效果，還能舒緩肩頸痠痛或頭痛。不過她亦特別提醒，使用暖包時不要長時間接觸皮膚，以免造成低溫燙傷。

（綜合）