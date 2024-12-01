冬天保暖｜租樓3年從未開暖氣　英女分享6個禦寒秘訣　暖笠笠過冬

電費不便宜，寒冷冬天若不想開電器保暖，英國一名單身租屋族就分享自己的6大禦寒秘訣，其中，光是穿衣服就有技巧，加上熱飲、電熱毯，不必開暖氣，也能安然度過整個冬天。



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根據英媒《i》報導，英國比價網站「USwitch」調查，今年冬天將有超過170萬戶家庭表示不會開暖氣。報導指出，長期生活在低溫環境中可能危及健康。英國國民保健署（NHS）表示，如果你行動不便、65歲以上，或有心臟或肺部疾病等健康問題，應該把家裡溫度保持在至少18度。



據了解，凱瑟琳自2021年夏天起開始租樓，由於電費價格高、當時沒錢買暖氣等問題，2021年的冬天她是在不開暖氣的狀況下度過。到了2022年春天，她的身體並未因寒冷而出現問題。

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隨著電費持續上漲，到了今（2024）年，凱瑟琳依舊未在租屋處開過暖氣。她表示：「我已經學會如何做好冬季防護」，並透露自己每月電費為120英鎊，如果使用暖氣，每月電費恐怕會多增加50英鎊。



凱瑟琳也公開讓自己省下許多電費的6大「保暖」秘訣：

一、凱瑟琳實際詢問裝修師傅意見，他表示房子中大約有10％的熱氣會從窗戶流失。除了緊閉門窗外，也可以購買窗戶隔熱套組（二次玻璃），它類似一層薄膜，可將其貼在玻璃上進一步防止熱氣流出。

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二、凱瑟琳指出，正確地穿衣服可有效讓人感到溫暖。衣服的第一層要選擇保暖材質，盡量避開棉質衣；外層則採用毛衣，但建議衣服之間不要貼太緊，空氣流通反而更能保留熱氣。另外，襪子也是保暖的好選擇之一，還有電熱毯也是她的禦寒好朋友。

三、據營養師的意見，冬天除了喝熱湯外，也可吃根莖類蔬菜、豆類、薑等食物，尤其薑可以大幅促進血液循環。另外，吃燕麥、糙米等全穀類，身體需要花較長的時間消化，在消化它們時，體溫便會稍稍上升，液體的溫度也有助於從內而外地溫暖身體。

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四、營養師也提醒，酒精雖然能讓血管擴張，讓人感到溫暖，但這樣的效應持續太久，溫暖的血液便會流到身體各處、分散掉熱量，此時核心體溫反而會下降，對身體不好。

五、凱瑟琳建議，在家中每小時都要走動一次，適量的運動能溫暖身體。但要注意，這種運動應該是溫和的，由於劇烈運動會促使身體流汗以降溫，熱量隨汗水流失，會造成反效果。

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六、如果難以保持家裡溫暖，英國許多組織正在設立溫暖中心，這些空間提供熱食和飲品、暖氣，以及與他人會面的地方。

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