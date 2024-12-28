聖誕外遊客死異鄉！25歲男遊泰買迷幻蘑菇　服後40分鐘吐白沫猝死

聖誕到泰國度假，結果他客死異鄉。英國1名25歲男子日前與女友到清邁旅遊，在當場景點附近的大麻店舖內，以500泰銖（約114港元）買入1包「迷幻蘑菇」（Magic Mushroom），他其後返回酒店在房間服用，詎料40分鐘後突然口吐白沫最終死亡。警方指英男因過度服用迷幻蘑菇，出現嚴重反應而死，提醒迷幻蘑菇在當地屬於毒品，旅客同樣不可持有或服用，警方隨後派臥底到涉事商店放蛇，最終在店內起獲7公斤迷幻蘑菇。女店主承認是她把毒品賣給受害人，她將被控未經授權持有及售賣第5類麻醉藥品，最高刑罰可判監10年及罰款。



警方發現死者於當地1間大麻店內買迷幻蘑菇，服食後突然口吐白沫最終死亡。（網上圖片）

服用40分鐘後口吐白沫猝死

外媒報道，事發於2024年12月20日，英國25歲男遊客Vadher Raj Akhil與女友到泰國清邁歡度聖誕假，他們在熱門景點塔佩門打卡後，到附近的大麻商店買到迷幻蘑菇。2人其後返回湄林區豪華度假村酒店，英男在房間內服用迷幻蘑菇，但40分鐘後突然口吐白沫，出現嚴重反應，最終在房內死亡。

女友向到場的救援人員表示，他們是從1間叫「The Glory Days」的大麻商店買到涉事的迷幻蘑菇。

英國25歲男遊客Vadher Raj Akhil與女友到泰國清邁歡度聖誕假，詎料他因服食迷幻蘑菇而斃命。（Google圖片）

警方指男子死於過量服用迷幻蘑菇

警方表示，驗屍發現男子是死於服用過量迷幻蘑菇，出現嚴重反應。清邁警方和衛生局人員派出外籍臥底人員事後調查涉事商店，臥底成功以500泰銖的價格買入1袋迷幻蘑菇，執法人員即入店拘捕女店主及3名店員。據報，警方在店內起獲約7公斤迷幻蘑菇，女店主亦承認是她將迷幻蘑菇賣給受害人。

警方派臥底到涉事大麻店成功購入迷幻蘑菇，隨即拘捕店主及3名店員，並起獲7公斤迷幻蘑菇。（網上圖片）

大麻店女老闆被捕

女店主將被控包括未經授權持有及售賣第5類麻醉藥品罪，罪成將面臨最短2年至最高10年刑期，並處至4萬至20萬泰銖（約1萬至4.6萬港元）罰款。警方提醒，迷幻蘑在當地屬毒品，任何人持有都是違法行為，遊客不應在泰國購入或服用。

泰國於2022年將大麻合法化

外媒指，泰國2022年將大麻合法化後，全國賣大麻的商店大行其道，不少旅客專程前往，但相關立法考慮不周，令犯罪份子透過相關店舖賣毒品的現象激增。

服用迷幻蘑菇可能導致中毒、出現幻覺、視覺出現扭曲、迷失方向等，會出現類似吃了迷幻藥的狀況，過量使用則會導致嚴重幻覺、失去自制力、噁心、嘔吐，嚴重的情況會出現呼吸衰竭致命。迷幻蘑菇會影響人類神經系統，常出現於乾的水牛糞便上，顏色似淺稻草，菇傘從深棕色到黑色，生長地點偏佈於泰國大部份地區。

（綜合）