恐怖聖誕樹！暗藏劇毒蜘蛛咬傷2歲男童　10分鐘內呼吸停止險死

聖誕佳節不少人都會在家中放置聖誕樹以增添節日氣氛，然而澳洲1名2歲男童卻險些因聖誕樹而喪命！據報道，當地1名媽媽把塑膠聖誕樹帶入屋，卻不知當中暗藏可致命的毒蜘蛛，而該名澳洲媽媽煮飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。幸該名媽媽及時召來救護車將兒子緊急送院，最終幸搶救及時才能保住男童性命。



澳洲1名媽媽在家中放置聖誕樹，卻不知有毒蜘蛛藏身樹中被一同帶入屋，其2歲兒子不幸被蜘蛛咬傷險死。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於11月某日傍晚，住在澳洲悉尼的女子謝爾（Emma Sheil）正在廚房春2歲兒子湯米（Tommy）準備晚餐，隨後她走到休息室，卻見到兒子從地上拿起1隻中大型蜘蛛。最初她還以為是玩具，隨即她就聽到兒子發出一聲慘叫。原來湯米手中的是1隻漏斗網蜘蛛，湯米在接觸過程中被蜘蛛咬了。

漏斗網蜘蛛帶有劇毒，被咬後有致命風險，而湯米被咬後很快出現中毒反應，開始嘔吐及癲癇發作。謝爾害怕極了，即時將兒子放進車內，並用杯裝着蜘蛛、杯頂用張聖誕卡蓋着後帶走，然後驅車前往醫院。

湯米留院3天後情況好轉，可以出院回家過聖誕。（Emma Sheil / Facebook圖片）

謝爾用杯裝着蜘蛛，然後驅車將兒子連同蜘蛛一同急趕往醫院。（Facebook圖片）

情況極速惡化

湯米在赴院途中情況急速惡化，僅僅10分鐘，湯米已經開始窒息，並且失去意識。謝爾察覺到事態危急，即時致電緊急服務部門要求派送救護車趕來。救護車很快到場將他們送到醫院，並為湯米進行心肺復甦。

經過2小時的搶救後，醫院再為湯米注射了解毒劑及抗癲癇藥物，並插上呼吸機，終成功保住湯米性命，其後將他送到深切治療部觀察。幸經過3天治療後，湯米情況好轉，趕得及回家過聖誕。

漏斗網蜘蛛帶有劇毒，被咬後有致命風險。（示意圖，GettyImages）

籲常檢查孩子玩具及鞋子

謝爾事後在社交平台Facebook上透露，她相信咬傷湯米的毒蜘蛛是藏在她早前從車庫帶過來的1棵塑膠聖誕樹內。雖然醫生說湯米有望完全康復，但她坦言當時情況極凶險，稍一差池則「結果可能大不相同」。因此，她呼籲家長在家中適當噴灑除蟲劑，並且要時常檢查孩子的玩具和鞋子，以免有毒昆蟲如毒蜘蛛等藏匿其中。

（綜合）