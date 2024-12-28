兩地牌車停正行人過路處！大叔慢慢搬多件淘寶貨　遭響咹反應好惡

道路上黃色線的「行人過路處」絕不應停車，但卻有司機非但違規，而且「聲大夾惡」。《香港01》讀者文先生則不幸遇上「路霸」，該輛掛有香港及內地車牌的私家車停正在行人過路處，車上的大叔司機落車，走到路邊將數件大型淘寶網購貨物慢慢搬上車，完全漠視阻塞交通及行人安全，非但令後方車輛無法前進，途人更要繞車而行。



文先生忍無可忍，等了1分多鐘後響咹一下，提醒對方加快動作，免得阻礙他人，詎料卻被大叔司機粗口「回敬」。



掛有中港兩地車牌的私家車，打死火燈後停正在行人過路處中央。（讀者提供影片截圖）

兩地牌車停正行人過路處 大叔施施然搬貨

該段車cam影片拍攝於荃灣海之戀對出海貴路的小巴站，《香港01》讀者文先生當時開車駛近黃色線的行人過路處，見到前方1輛掛有中港兩地車牌的私家車，打死火燈後停正在行人過路處中央。1名戴白眼鏡、穿黃色上衣的大叔司機下車，然後打開尾廂門，施施然走到汽車的左手邊，將行人路上數件網購得來的淘寶貨，慢慢地逐件逐件放上車，毫不在意自己的車輛正阻塞交通，事件導致後方數輛車無法前行，途人亦要繞過車輛過馬路。

後方數輛車無法前行，途人亦要繞過車輛過馬路。（讀者提供影片截圖）

黃衣大叔司機逐件逐件貨搬上車，其間霸佔行人過路處，阻礙其他車輛與行人。（讀者提供影片截圖）

被響咹提醒 大叔不滿爆粗

當把所有貨搬上車後，大叔仍未有盡快駕車離開，反而是左望右望，才徐徐檢查關上車門，此時在後方的文先生按捺不住，響了一下按提醒對方加快動作，免得要他人等候，但黃色大叔卻狀甚激動，表情相當「勞氣」，向文先生方向爆粗囬了幾句才登車離開。

文先生按捺不住便響了一下按提醒大叔加快動作，免得要他人等候，但黃色大叔卻狀甚激動，表情相當「勞氣」，向文先生方向爆粗回了幾句才登車離開。（讀者提供影片截圖）

雙方司機一度爆口角

文先生表示，事發於昨日（27日）下午5時許，荃灣海貴路的小巴站一帶車流繁忙，但該名黃衣大叔阻塞通道約1至2分鐘，期間是慢慢搬貨上車，動作相當「滋悠」，以致他及後方數車均無法通行，「忍唔住響一 下咹提佢快啲」，詎料對方即以粗口辱罵反擊，文先生者坦言當時與對方有一兩句口角，最後對方才登車離開。

文先生表示，其實只要上貨時表現客氣，快手快腳，避免影響他人，被人響咹後舉個「五」的手勢示意即可和氣收場，但對方阻塞馬路、施施然上貨的態度猶如「老奉」，更粗言辱罵他人，令人感到難受。

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現場是荃灣海之戀對開海貴路近小巴站。（google map圖片）

運輸署指引上落貨不能阻礙交通

根據運輸署的指引，駕駛人士不應讓其車輛停留、停候或上落貨，在會對其他道路使用者造成危險、阻塞交通或使別人不便的地方；會阻礙他人視線的地方（如路口或過路處附近）；會使行車路面縮窄的地方；在緊急服務車輛會停留或出入的地方；及會對行人造成危險或不便的地方，特別是在行 人可能會橫過馬路的地方（如行人過路處、路口或附近，以及交通安全島附近）。

行人過路處違規停車可罰2000元

另外，根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第10A（1）條，任何人不得駕駛車輛進入交通燈控制的黃條過路處，除非他能立即將該車輛完全駛出該黃色方格路口，無合理辯解而違反條文或規定即屬犯罪，可處罰款2,000元。