P牌私家車停黃格！後車司機嘲：考完咁快唔記得　網民反應竟這樣

新手司機駕駛路上，掛上「P」牌後確實需要其他駕駛者多加包容體諒，同時亦要切記不可違法！近日有司機上傳長約21秒的「車Cam（行車紀錄）片段」，顯示他駛經元朗時，1輛掛有「P」字牌的私家車疑因前方多車，加上需要等候轉燈，結果車身不幸卡在黃格範圍內，片主繼而貼片嘲笑「啱啱考完咁快唔記得？」，影片惹來網民兩極反應。



有網民質疑樓主「心地唔好」，「想搞XP牌仔」、「又唔係消防局（外面），乜都擺上嚟嘈」、「佢又唔係專登，你咪咁多X餘啦」。不過亦有人覺得私家車司機的確違法，實在不對，「規矩定出嚟緊有理由」，同時反斥質疑片主的網民偽善，「平時人哋停黃格阻住自己就小人老X，唔關自己事就話無問題」。



掛有「P」牌的私家車停於黃格範圍內，遭後車司機貼片公審，嘲諷「啱啱考完咁快唔記得？」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

P牌司機違例停黃格 後車司機貼片嘲諷

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，寸爆留言指「啱啱考完咁快唔記得？」。從影片可見，地點為元朗朗日路，片主前方有1輛黑色私家車，車尾的透明玻璃貼有「P」字牌，即顯示司機是最近考獲車牌。

由於該路段當時較為多車，加上前方燈口處的交通燈號顯示為紅燈，故有大量車輛停下等候轉燈。「P」牌黑色私家車看到前方的士駛前，他亦跟隨其後，卻因空間不足以駛離，導致違例停於黃格範圍內。

黑色私家車跟隨綠色的士駛前，因空間不足以駛離，故被迫停於黃格範圍內。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事的「P」牌黑色私家車違例停於黃格範圍內。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民意見兩極 片主嚴苛VS新牌仔違法

帖文掀起網民兩極爭論，有人斥責片主過於嚴苛，「他朝君體也相同」、「你估人想㗎，前車又去緊，呢啲位真係好尷尬」、「又唔係消防局（外面），乜都擺上嚟嘈」、「經驗唔夠好易入咗去，佢又唔係專登，你咪咁多X餘啦」、「呢啲情況在理係唔得，但又唔使post嘅」、「心地唔好，想搞X P牌仔」。有人看過片段，亦表示理解新手司機，「你唔去，後車實呠你」、「側邊有車轉出嚟，食黃格喺佢前面」、「再唔係打你尖自己踩（油），一行到就88，你就繼續等下枝燈啦」。

惟有人持相反意見，認為駕駛者應遵守法例，「香港人揸車就係損人而不利己」、「規矩定出嚟緊有理由，唔可以入黃格唔通玩X司機咩」、「平時人哋停黃格阻住自己就小人老X，唔關自己事就話無問題」、「其實好簡單，有鐵馬（交通警員）喺隔籬咪知佢哋到時敢唔敢停黃格」。

私家車駛入黃格時，前方交通燈號顯示為紅燈，加上多車，司機不應貿然跟隨的士駛前。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車司機未能及時判斷前方路況

若然仔細留意片段，黑色私家車駛入黃格範圍時，最前方燈口處的交通燈號顯示為紅燈，而私家車前方的綠色的士駛前時，只是剛好有足夠空間離開黃格範圍內，私家車司機理應能判斷座駕「唔夠位」，不應貿然跟隨的士駛前，以致最終停於黃格範圍內。

黃格停車可罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第10條，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格路口，除非他能立即將該車輛完全駛出該黃色方格路口，無合理辯解而違反條文或規定即屬犯罪，可處罰款2,000元。

（facebook「車cam L（香港群組）」）