女網紅與大23年「姨丈」激戰13次　留性愛筆記　阿姨一睇氣炸提告

女網紅與「姨丈」偷情，男方甚至筆錄性愛過程？台灣1名高學歷24歲女網紅跟隨姑姑與朋友約會，結識對方的閨密「阿姨」及其家人，沒料女網紅竟登堂入室，與年長23歲的「姨丈」發展婚外情，「姨丈」還將兩人13次性愛過程仔細記錄於筆記簿。元配「阿姨」發現姦情後，即時傳短訊質問，僅獲回覆「只能跟妳道歉，破壞妳的婚姻是我的錯」。阿姨遭受背叛後提出離婚，再向女網紅提告，索償200萬新台幣（約50萬港元）。案件審理期間，女網紅否認指控，但法院查證證物及短訊紀錄後，並不採信她的辯詞，判侵害配偶權，須賠償40萬元新台幣（約10萬港元）。



涉事24歲女網紅姓許，在社群平台上擁有萬名粉絲，人稱「哥大小陳華」。（小紅書）

擁過萬粉絲 家世顯赫

綜合台媒報道，涉事24歲女網紅姓許，父親是台大教授，她的曾祖父及祖父曾擁有台北最大的松山煤礦場。由於許女是獨女，從小備受家人寵愛及栽培，中學畢業後曾到美國紐約大學讀書，再到哥倫比亞大學研究所升學，甚至曾獲選「亞太青年領袖」、「福布斯環球聯盟國際化領軍人物」等。許女不單學歷高，外型又神似當地歌手陳華，曾登上台灣討論區版面，被網友封為「哥大小陳華」，在社群平台上擁有萬名粉絲。

「姨丈」在筆記中提到2人在汽車旅館、公司、住所至少發生了13次性行為，甚至註記當天性行為的體位、次數等細節。（示意圖/Unsplash)

發現「性愛筆記」及情信

許女經常跟隨姑姑出席聚會及外遊，因而結識與姑姑份屬好友的「阿姨」及「姨丈」一家。阿姨非常照顧許女，不僅幫忙撰寫推薦函，讓她順利入讀心儀研究所，更幫她安排實習。2023年5月，阿姨在家中整理房間時，無意間發現丈夫的筆記簿，內藏許多許女和丈夫的親密合照和外遊車票等，更有丈夫親自寫下與許女發生性行為的文字紀錄，提到與許女從法國返台後像熱戀中情侶，兩人在汽車旅館、公司、住所中至少發生了13次性行為，甚至註記當天性行為的體位、次數等細節。

許女因被母親發現曾使用驗孕棒，坦承正與大自己23歲的姨丈交往。許母曾要求分手，但女方不願。（小紅書）

簿內另有1張由許女撰寫的生日卡，寫道：「我們的關係不論如何都是社會不允許的」、「我知道我們彼此都掙扎了很久」、「但感性好像勝過理性了」、「跟你相處很自在快樂，所以我一定是喜歡你了，才會在塞納河勾你的手」、「是你愛上我，然後對我這麼真心，是我沒料到的」。此時阿姨才發現丈夫與許女已交往7個多月，還曾同遊泰國，情人節到高級餐廳慶祝。

與此同時，許女因被母親發現曾使用驗孕棒，竟坦承正與大自己23歲的「姨丈」交往。許母縱然要求她分手，但礙於許女不願，只能繼續放任女兒。

遭受雙重背叛 憤而離婚

阿姨揭破姦情後，怒極向許女傳短訊，斥她「睡別人老公很好玩？」、「符合你們二十幾歲的遊戲？」、「肛交啊！不簡單」。許女未有解釋，僅回：「對不起！事到如今，我只能跟妳道歉，破壞妳的婚姻是我的錯，對不起！」。阿姨認為自己遭受雙重背叛、婚姻破裂，一直陷入抑鬱，2023年10月向丈夫提出離婚後，憤而提告許女並求償200萬元。

曾傳道歉短訊 卻庭上否認兩人關係

案件審理期間，阿姨認為許女在法國主動勾起丈夫的手時，已明顯逾越一般好友界限。許女在庭上承認曾寫過情書給姨丈，但否認曾同遊泰國，堅稱二人沒有任何性行為和交往行為，又認為200萬元賠償金過高。她又稱親手寫生日卡予姨丈僅因雙方感情不錯，當時曾為造成阿姨困擾而道歉，男方則指筆記內容是「幻想」。

當地法院審理證物及短訊紀錄後，並不採信許女的辯詞，認為她明知姨丈已婚身份，仍逾越正常男女交往的界限，已經侵害阿姨配偶權。審酌許女現為研究所學生，尚無正職工作及固定收入，每月僅有父母提供的1,500元美金（約1.5萬港幣）、名下1,700萬元資產及收入160萬元，判她須賠償40萬元。

（綜合）