打細路！6歲仔遊樂場內起爭執　遭女童父掌摑送院　躁男後續慘了

兒童之間吵鬧，家長竟先出手打人。新加坡有6歲男童到室內遊樂場遊玩時與另1名女童發生爭執，對方爸爸為替女兒出頭，竟走過去1巴掌摑男童。當時男的媽媽正在遠處聊天，女童爸爸打人後，還去找男童媽媽理論，過程中不停爆粗。後來有目擊事件的女士向男童媽媽說明經過，最終男童臉部受傷送院。



男童爸爸接受當地傳媒訪問時指兒子事後心靈受創，一直沉默不語，更時常發噩夢哭醒。被指掌摑小孩的38歲男子因涉蓄意傷人罪被捕，警方稱考慮到受害人未滿14歲，疑犯或面臨更重刑責。



女童爸爸（黑衣男子）被指在遊樂場內掌摑6歲男童。（網上圖片）

新媒報道，當地1名6歲男童日前到室內遊樂場玩樂，過程中與1名女童打鬧，竟被對方爸爸掌摑，男童事後面部紅腫送院。捱打的蔡姓男童父親接受當地傳媒訪問，透露太太當天下午3時帶兒子到裕廊東的西城商場室內遊樂場玩，事發時太太在遠處與友人聊天，未有目擊兒子被打經過。

女童父掌摑男童 理論時狂爆粗

蔡太太事後表示，當時兒子玩起城堡被1名女童撞倒，兒子踢了對方一腳，女童爸爸得知後，即走到兒子面前直接摑了一巴。女童爸爸之後還找蔡太太對質，其間不停爆粗，當時蔡太太還未知道兒子被摑，覺得理虧就先道歉。

不過，後來有1名目擊事發經過的女士路見不平，告訴蔡太太其兒子被女童爸爸掌摑的經過，蔡太太氣得再上前理論並報警。

男童媽媽初時不知兒子被掌摑，覺得理虧便先道歉，後來有熱心女士告訴事發經過，她發現兒子被摑到面部紅腫，便決定報警。（網上圖片）

女童爸爸曾否認打人，但現場閉路電視拍下事發過程，蔡太太翻看時亦有清楚見到兒子被摑，警方已取走影片作調查。

男童事後沉默不語 常半夜哭醒

蔡先生認為小朋友起衝突很常見，如果對方父親不滿大可找家長調停，沒必要動手打人，對方可能覺得出手不重，但雙方體型差這麼遠，可能造成很大傷害，也會造成精神傷害。他無奈指，兒子原本個性活潑，事發後一直沉默不語，更時常發噩夢哭醒，家人沒再談及此事，希望兒子盡快忘記。

男童面部受傷送院，警方列作涉蓄意傷人案處理。（網上圖片）

女童父涉蓄意傷人被捕 或面臨更重刑責

當地警方表示，涉事的38歲男子涉蓄意傷人被捕，考慮到案中兒童未滿14歲，他可能面臨更重刑責，案件仍在調查。

（綜合）