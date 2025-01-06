人妻做夜做店小姐當小三！捱告稱獲正宮讚「外遇天使」　下場慘了

小三竟是天使？1名旅美人妻在台灣從事夜店小姐時認識另1名人夫，雙方展開穩定交往，至少曾性交20次。正宮無意間發現雙方的情慾對話，驚悉丈夫出軌後決定提告，向小三索償100萬新台幣（約25萬港元）。小三在庭上主張正宮曾向她傳送訊息以表達感激和歉意，甚至形容她「原來是我（正宮）夫妻關係外遇歷程的天使」。惟法官沒有採納小三的口供，判處她向原告人賠償40萬新台幣（約10萬港元），被告不服上訴，惟法官終維持裁決。



邱姓正宮意外發現丈夫的Gmail帳戶曾收到instagram訊息的通知，雖然有關通知已被刪除，但仍保留相關紀錄，邱婦繼續查探，發現丈夫和黃女的情慾對話。（示意圖/gettyimages）

正宮意外發現丈夫與小三情慾對話

邱姓正宮在金融機構信託作業科擔任資深副經理一職，她和丈夫於2005年結婚，育有2名小孩；至於黃姓小三育有1名6歲女兒，據報道，黃女是旅美的家庭主婦，從事夜店小姐期間結識邱夫，2人繼而發展婚外情。

該段婚外情於2021年7月被揭穿，當時新冠疫情仍然肆虐，邱婦在家中遠距上班，其間協助女兒操作電腦，意外發現丈夫的Gmail帳戶曾收到instagram訊息的通知，雖然有關通知已被刪除，但仍保留相關紀錄。邱婦繼續查探下，發現丈夫和黃女互稱「老公」和「老婆」，邱男更傳送「應該的，小老婆，真心疼你」、「妳自己還貼沒有碼的，怎麼雙重標準，都快露點了」、「我喜歡你的，但你有家庭，我有小孩」、「你這樣讓我感受到壓迫感…為什麼愛要有那麼多質疑？」等訊息。

邱男承認自2021年2月左右與黃女開始交往，其間發生至少20次性行為。（示意圖/gettyimages）

小三稱被正宮形容是「外遇歷程天使」

邱婦大怒委託私家偵探蒐證，發現丈夫在外租了套房讓小三居住，於是和丈夫攤牌。邱婦的丈夫承認自2021年2月左右與黃女開始交往，其間發生至少20次性行為，地點包括租住單位和多間汽車旅館，對方知道他已婚，最終雙方於2022年5至6月期間分手。

邱婦認為配偶權受到嚴重侵害，加上孩子們不希望父母離婚，所以她拒絕丈夫離婚請求，並向黃女索償100萬新台幣（約25萬港元），案件在新北地院審理，黃女否認指控，認為邱婦一早知道這段婚外情，卻突然提起訴訟，且已超過民法2年請求權時效。黃女更聲稱邱婦事後傳送訊息，大讚「原來你（黃女）是我（邱婦）夫妻關係外遇歷程的天使」、「在這裡，我想跟你說聲抱歉及感謝」，相信邱婦沒有受傷，而且已經原諒她。

邱婦認為配偶權受到嚴重侵害，加上孩子們不希望父母離婚，所以她拒絕丈夫離婚請求，並向黃女索償100萬新台幣（約25萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官拒絕接納小三口供

但法官認為是否超過請求權時效，視乎邱婦何時揭發外遇，而關於這個時間點，雙方說法不同，依法應由黃女舉證，但黃女未能提出任何事實證明，加上黃女主張獲得邱婦原諒，但她提供的對話內容屬於不完整證據，無法了解所有內容，部份語句甚至令人難以理解，無法單憑相關對話內容就認定邱婦原諒黃女。

法官最終沒有接納黃女的說詞，考慮到雙方身份、地位和經濟能力等因素，判處賠償40萬新台幣（約10萬港元）。

法官判處黃女賠償40萬新台幣（約10萬港元），被告不服上訴，但法官維持裁決。（示意圖/gettyimages）

被告不服上訴再輸

黃女不服提出上訴，指出邱婦和丈夫關係一早並不和睦，對方丈夫經常在夜店流連，且帶同其他小姐外出，可見他們的婚姻問題不能歸咎於她。高等法院法官則認為黃女和原告人丈夫多次發生關係，已經損害邱婦婚姻幸福，加上原告人的丈夫曾經提出離婚，於是駁回被告的上訴。

（綜合）