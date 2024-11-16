女子懷疑丈夫搞外遇 出軌對象竟是最熟悉的親人 網民建議這樣做
撰文：聯合新聞網
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一名女網友和丈夫結婚多年，日前卻發現丈夫行跡十分可疑，懷疑丈夫出軌。沒想到她追查後找到丈夫的外遇對象竟然是自己的親弟弟，令女子十分傻眼。
據《太陽報》（The Sun）報導， 一名女網友在知名論壇Reddit上發文表示，自己和丈夫結婚近16年，丈夫今年42歲，而原po的弟弟則已出櫃多年。半年多前原po本來約好要和丈夫還有他朋友一起出門滑雪，不過原po剛好確診不能參加，於是便請弟弟代替自己去。
當時弟弟剛好和男友分手，正處於情傷之中，想不到這趟滑雪之旅讓原po的丈夫給了弟弟「情感支持」，兩人就這樣越走越近，最後甚至發展成婚外情。
原po的妹妹在弟弟的小帳上發現兩人的關係，趕緊告訴原po，她才發現原來丈夫和自己的弟弟出軌了。
丈夫出軌妻子的弟弟，網民表示要這樣保護自己權益：
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原來弟弟不只在Instagram的小帳發影片炫耀自己搶了姐夫，還和朋友取笑原po這段婚姻很荒謬。原po知道以後檢查丈夫手機，果然發現被刪除的曖昧訊息，內容讓她既噁心又震驚。
原po發文表示，自己現在還沒有和丈夫對質，只是不知道怎麼辦，所以在Reddit發文詢問網友意見。許多網友紛紛留言建議原po冷靜，先徵詢律師意見，再規劃離婚。網友建議原po要先蒐集好所有證據並備份，才能確保自身權益不受損。
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